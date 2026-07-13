Maisons de retraite / EHPAD dans le Doubs

Maisons de retraite et EHPAD dans le Doubs

42 EHPAD entre Besançon, Montbéliard et les plateaux du Haut-Doubs

Le Doubs (25) regroupe 42 EHPAD sur un territoire aux visages multiples : plaines, vallées encaissées et reliefs jurassiens se succèdent d'ouest en est. Besançon, préfecture et capitale historique de la Franche-Comté, concentre à elle seule cinq structures médicalisées. Montbéliard, second pôle urbain du département, propose quatre EHPAD qui accueillent les habitants du Pays de Montbéliard et des communes voisines du nord Franche-Comté.

Au-delà de ces deux agglomérations, le maillage se déploie le long de la vallée du Doubs et de la vallée de la Loue, où des établissements de taille plus modeste garantissent une prise en charge de proximité. Côté Haut-Doubs, autour de Pontarlier et Morteau, l'altitude et les hivers rigoureux n'empêchent pas l'implantation de structures bien adaptées. D'ailleurs, entre les contreforts du Jura et les collines boisées qui bordent le département, chaque bassin de vie dispose d'une offre locale en hébergement médicalisé. Avec une capacité moyenne de 91 places par établissement, on reste sur un accompagnement à taille humaine, souvent ancré dans la vie communale.

Combien coûte un EHPAD dans le Doubs (25)

Le tarif hébergement varie selon le type de chambre et le statut de l'établissement. Dans le Doubs, la chambre simple affiche un prix médian de 2 730 €/mois, avec une fourchette allant de 2 670 € à 3 330 € selon les structures. La chambre double, moins répandue, se situe autour de 2 160 €/mois (de 2 130 à 2 520 €). Pour les unités protégées, dédiées aux personnes atteintes de troubles cognitifs comme la maladie d'Alzheimer, le tarif médian atteint 3 360 €/mois.

Type de chambre Tarif médian Fourchette Chambre simple 2 730 €/mois 2 670 - 3 330 € Chambre double 2 160 €/mois 2 130 - 2 520 € Unité protégée 3 360 €/mois -

D'après les données publiques (API gouvernementale), le tarif médian tous types confondus s'établit à 2 295 €/mois dans le Doubs, avec des extrêmes allant de 1 755 € à 3 386 €. À noter que le tarif dépendance, facturé en sus de l'hébergement, dépend du niveau de perte d'autonomie évalué selon la grille GIR : 23,80 €/jour pour les GIR 1-2, 15,11 €/jour pour les GIR 3-4 et 6,41 €/jour pour les GIR 5-6.

La répartition par statut pèse directement sur les prix pratiqués. Le secteur associatif domine largement : 53 % des EHPAD du département. Le public représente 38 %, et le privé commercial seulement 9 %. Sans surprise, les tarifs les plus accessibles se trouvent dans les structures publiques rattachées aux centres hospitaliers ou aux CCAS (centres communaux d'action sociale).

Bien choisir sa maison de retraite dans le Doubs (25)

Comment s'y retrouver parmi les 42 EHPAD du département ? Plusieurs critères liés au territoire méritent d'être pesés. La localisation géographique arrive en tête : un établissement proche du domicile familial facilite les visites régulières des proches. À Besançon, les EHPAD bénéficient d'un accès rapide au CHU et au réseau de bus Ginko. Du côté de Montbéliard et du Pays de Montbéliard, c'est la proximité de l'hôpital Nord Franche-Comté qui rassure la plupart des familles.

Lors de vos visites, quelques points méritent une attention particulière :

L'environnement et le cadre de vie - jardins, espaces extérieurs, luminosité des chambres

Le ratio soignants/personnes accueillies, et surtout la présence effective d'un médecin coordonnateur

Les équipements spécialisés : unité Alzheimer, salle de kinésithérapie, espace Snoezelen

La qualité de la restauration (les menus sont-ils adaptés aux régimes spécifiques ?)

Le projet d'établissement et la diversité des activités proposées au quotidien

Dans les zones rurales du Haut-Doubs, on profite souvent d'un cadre naturel apaisant, avec vue sur les pâturages et les forêts de sapins. Le calme y compense un éloignement parfois plus marqué des centres urbains. Au passage, n'hésitez pas à visiter plusieurs EHPAD avant de constituer votre dossier d'admission ; rencontrer les équipes soignantes en personne reste le meilleur moyen d'évaluer l'ambiance générale d'un lieu.

Soins et vie quotidienne en EHPAD dans le Doubs (25)

Les EHPAD du Doubs assurent une prise en charge médicale et paramédicale continue, ajustée au degré de dépendance de chaque personne accueillie. Au quotidien, une équipe pluridisciplinaire - aides-soignants, infirmiers, médecin coordonnateur, psychologue, ergothérapeute - veille au suivi des pathologies chroniques, à la distribution des traitements et à la prévention des chutes.

Côté vie sociale, le rythme s'organise autour d'un programme d'animations renouvelé chaque semaine. Ateliers mémoire, séances de gymnastique douce, activités manuelles, sorties culturelles à Besançon ou Montbéliard : il ne s'agit pas de simples occupations, mais d'un vrai levier pour maintenir l'autonomie. Certains établissements du département ont noué des partenariats avec des associations locales, des écoles ou des structures petite enfance - un bon moyen de préserver le lien intergénérationnel. En milieu rural, les activités liées à la nature (jardinage thérapeutique, promenades accompagnées) occupent une place à part.

Quant aux repas, la plupart des structures les préparent sur place en respectant les recommandations nutritionnelles adaptées aux personnes âgées. Les menus tiennent compte des textures modifiées pour les troubles de la déglutition et des régimes spécifiques : diabétique, sans sel, enrichi.

Hébergement permanent, temporaire ou accueil de jour dans le Doubs (25)

L'hébergement permanent reste le mode d'accueil principal en EHPAD. Il s'adresse aux personnes âgées dont le maintien à domicile n'est plus envisageable, que la cause soit une perte d'autonomie avancée, un isolement social ou des besoins médicaux quotidiens. Dans le Doubs, la grande majorité des 42 établissements proposent ce type de prise en charge.

L'hébergement temporaire, lui, répond à des situations ponctuelles :

Sortie d'hospitalisation nécessitant une période de convalescence encadrée

Répit pour les aidants familiaux - parfois épuisés par des mois d'accompagnement quotidien

Période d'essai avant une entrée définitive en établissement

Limité à 90 jours par an, le séjour temporaire permet de tester la vie en collectivité tout en conservant son domicile. L'accueil de jour fonctionne différemment : il propose une prise en charge à la journée ou à la demi-journée, sans nuit sur place. Ce dispositif convient bien aux personnes vivant encore chez elles mais ayant besoin de stimulation cognitive, de soins réguliers ou simplement de compagnie pour rompre l'isolement. Plusieurs EHPAD du Doubs, notamment à Besançon et Montbéliard, disposent de places dédiées à l'accueil de jour.

APA, ASH et aides financières dans le Doubs (25)

Financer un séjour en EHPAD dans le Doubs, c'est souvent mobiliser plusieurs dispositifs en parallèle. L'allocation personnalisée d'autonomie (APA) en établissement couvre tout ou partie du tarif dépendance. Versée par le Conseil départemental du Doubs, son montant dépend du niveau de GIR et des ressources de la personne âgée. Pour un GIR 1, le plan d'aide peut atteindre 1 955,60 € par mois ; pour un GIR 4, il plafonne à 705,13 €.

L'aide sociale à l'hébergement (ASH), accordée sous conditions de ressources, prend en charge la différence entre les revenus du pensionnaire et le tarif hébergement de l'EHPAD. Seuls les établissements habilités à l'aide sociale y sont éligibles ; dans le Doubs, les structures publiques et associatives le sont dans leur grande majorité. Les aides au logement (APL ou ALS) peuvent aussi s'appliquer si l'EHPAD est conventionné.

N'oubliez pas les réductions fiscales : 25 % des frais d'hébergement et de dépendance sont déductibles des impôts, dans la limite de 10 000 € de dépenses annuelles, soit un avantage fiscal maximal de 2 500 € par an. Retrouvez le détail de toutes les aides sur notre page financement EHPAD.

Où trouver un EHPAD dans le Doubs (25)

Les 42 EHPAD du Doubs se répartissent sur l'ensemble du département. Consultez les établissements disponibles dans les principales villes : Besançon (5 EHPAD), Montbéliard (4), Baume-les-Dames (2), Montferrand-le-Château (2), Saône (1), Mamirolle (1), Désandans (1) et Blamont (1).