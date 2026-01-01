BookingSeniors Logo
Quel type ?Sélectionner

Hôpital Local René Salins à Mouthe (25)

Photo de Hôpital Local René Salins - Maison de retraite / EHPAD
Maison de retraite / EHPAD à Mouthe (25)
9, RUE CART BROUMET, 25240 Mouthe

Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Hôpital Local René Salins

Dans quel délai souhaitez-vous trouver un établissement ?

Établissements similaires

Vous pourriez également être intéressé par

Résidence Granvelle - Maison de retraite / EHPAD à Besançon
Places disponibles

Résidence Granvelle

4.7 (23)

Besançon (25000)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 210 € par mois

Maisons de retraite / EHPAD à proximité de Mouthe