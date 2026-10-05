Résidence Granvelle à Besançon (25)
4.7 (23)
Maison de retraite / EHPAD à Besançon (25)
11 rue A.M. du Coudray le Boursier, 25000 Besançon
Les points forts de l'établissement
Unité protégée Alzheimer (UASA) avec prise en charge spécialisée Balnéothérapie, art-thérapie et zoothérapie sur place Repas cuisinés sur place et restaurant ouvert aux familles
À propos de l'établissement
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Résidence Granvelle
Questions fréquentes
La Résidence Granvelle accueille-t-elle les personnes atteintes d'Alzheimer ?
Oui, l'établissement dispose d'unités d'accueil spécifique Alzheimer (UASA) avec un accompagnement adapté. Chaque résident bénéficie d'un projet de soins individualisé, et l'équipe soignante est formée à la prise en charge des troubles cognitifs.
Quelles activités sont proposées aux résidents de la Résidence Granvelle ?
Le programme est varié : balnéothérapie, art-thérapie, musicothérapie, zoothérapie, ateliers mémoire, jardinage et cuisine. Des sorties extérieures avec navettes sont aussi organisées, ainsi que des événements festifs réguliers.
Comment se rendre à la Résidence Granvelle à Besançon ?
L'établissement se situe au 11 rue A.M. du Coudray le Boursier, à Besançon (25000). Il est accessible en bus et se trouve à proximité immédiate des commerces du quartier.
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