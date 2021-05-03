Chers professionnels de santé de l'Ehpad où mon père a vécu pendant 3 ans 1/2 avec sa maladie d'Alzheimer, Je tenais à exprimer ma profonde gratitude pour votre dévouement, votre compassion et votre professionnalisme tout au long du séjour de mon père dans votre établissement. Votre soutien inestimable a apporté un réconfort immense à toute notre famille pendant cette période difficile. Votre empathie, vos soins attentionnés et votre sens de l'humanité ont grandement contribué à maintenir une belle qualité de vie pour mon père, malgré les défis posés par sa maladie. Votre travail acharné et votre engagement ont créé un environnement chaleureux et sécuritaire où il a pu se sentir aimé et respecté jusqu'au bout. En ces temps où votre métier est plus exigeant que jamais, je tiens à vous exprimer toute ma reconnaissance pour votre sacrifice et votre dévouement envers les personnes vulnérables. Vos actions incitent à l'admiration et à l'inspiration, et vous méritez toute notre estime et notre soutien. Merci du fond du cœur pour tout ce que vous faites. Avec toute ma gratitude, Mireille Mallet

Par Mireille M. • Résidence Granvelle , Besançon