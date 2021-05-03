Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Besançon
Ma mère est atteint de la maladie d'Alzheimer, mes sœurs et moi avons tout fait pour qu'elle reste chez elle. Tout ce qu'on a pu entendre ou lire sur les EHPAD, mes visites dans certains d'entre eux, me rendaient insupportable le fait de placer notre mère dans un de ces établissements: sentiment de l'abandonner, peur qu'elle ne soit pas bien prise en charge ou maltraitée. Mais, lorsque sa maladie a rendu impossible son maintien à domicile, notre mère a intégrée la Résidence Granvelle. J'ai été très agréablement surprise de la facilité de son adaptation à son nouvel environnement et de sa prise en charge. Le personnel est d'une patience et d'un dévouement admirables avec chacun des résidents. Aujourd'hui, je sais ma mère en sécurité, toujours accompagnée. Lorsque je lui rends visite, je la trouve sereine et apaisée comme elle ne l'était plus à domicile. La Résidence Granvelle m'a réconciliée avec les EHPAD.
Par Laure B. • Résidence Granvelle , Besançon
Je remercie l'Ehpad Granvelle pour sa prise en charge dans l'urgence de Maman. A ce jour , je suis vraiment satisfaite . Cet Ehpad est vivant , stimulant . En effet, les locaux sont beaux, propres , avec un fond musical , différents espaces selon les activités ou les moments de la journée. Les repas sont de qualité , les activités sont nombreuses et diversifiées (musicales, créatives, "sportives",ludiques, ...). On ne laisse pas les résidents dans les chambres , ils sont impliqués dans les activités , dans les évènements ( il se passe toujours quelque chose!), bien entourés . Le suivi médical est sérieux .La famille est aussi bien accueillie et bien renseignée si besoin.Je suis désormais rassurée car Maman est en sécurité . L'application Family vie est aussi très utile .Je complète mon avis après 6 mois de résidence à Granvelle : je suis toujours satisfaite , grâce aux équipes et au projet de vie personnalisé, Maman va beaucoup mieux ! Merci !
Par Isabelle R. • Résidence Granvelle , Besançon
Chers professionnels de santé de l'Ehpad où mon père a vécu pendant 3 ans 1/2 avec sa maladie d'Alzheimer, Je tenais à exprimer ma profonde gratitude pour votre dévouement, votre compassion et votre professionnalisme tout au long du séjour de mon père dans votre établissement. Votre soutien inestimable a apporté un réconfort immense à toute notre famille pendant cette période difficile. Votre empathie, vos soins attentionnés et votre sens de l'humanité ont grandement contribué à maintenir une belle qualité de vie pour mon père, malgré les défis posés par sa maladie. Votre travail acharné et votre engagement ont créé un environnement chaleureux et sécuritaire où il a pu se sentir aimé et respecté jusqu'au bout. En ces temps où votre métier est plus exigeant que jamais, je tiens à vous exprimer toute ma reconnaissance pour votre sacrifice et votre dévouement envers les personnes vulnérables. Vos actions incitent à l'admiration et à l'inspiration, et vous méritez toute notre estime et notre soutien. Merci du fond du cœur pour tout ce que vous faites. Avec toute ma gratitude, Mireille Mallet
Par Mireille M. • Résidence Granvelle , Besançon
Franchement heureuses d'être arrivées à granvelle! Nos 2 parents y ont vécu pratiquement 2 ans, ds un 1ere temps à l'ehpa et ensuite à l'ehpad pour notre père ! Bref, quelle gentillesse de la part des filles et la directrice tjrs prête à ns recevoir, écouter et solutionner nos soucis! Merci à toutes et tous!!
Par Odile R. • Résidence Granvelle , Besançon
Un endroit calme et paisible. Professionnel sympathique et très agréable. Bien achalandé. Je recommande.
Par Gemeaux1976 • Résidence Granvelle , Besançon