BookingSeniors Logo
Quel type ?Sélectionner

Maison De Retraite Bethanie à Désandans (25)

Photo de Maison De Retraite Bethanie - Maison de retraite / EHPAD
Maison de retraite / EHPAD à Désandans (25)
23, RUE STE MARIE, 25750 Désandans

Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Maison De Retraite Bethanie

Dans quel délai souhaitez-vous trouver un établissement ?

Établissements similaires

Vous pourriez également être intéressé par

Résidence Granvelle - Maison de retraite / EHPAD à Besançon
Places disponibles

Résidence Granvelle

4.7 (23)

Besançon (25000)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 210 € par mois

Maisons de retraite / EHPAD à proximité de Désandans