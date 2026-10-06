Mon parent peut-il garder son petit chien à la résidence ? Oui, les petits animaux de compagnie sont acceptés aux Jardins de Jeanne. Cela permet de préserver le lien affectif souvent essentiel lors d'une entrée en établissement. Il est recommandé d'évoquer les modalités pratiques avec la direction lors de la pré-admission.

Quelles aides financières peut-on solliciter pour cette résidence ? L'établissement est habilité à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et à l'APL/ALS pour le logement. Cette combinaison facilite l'accès aux résidents aux ressources modestes. Les démarches s'effectuent auprès du Conseil départemental des Deux-Sèvres et de la CAF.