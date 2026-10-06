Puv La Roseliere à Vouillé (79)
Maison de retraite / EHPAD à Vouillé (79)
22 Rue des Piots, 79230 Vouillé
Les points forts de l'établissement
Petite unité de vie de 15 lits, ambiance familiale Triple habilitation APA, ASH et APL/ALS Centre-bourg de Vouillé, commerces à proximité
À propos de l'établissement
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Puv La Roseliere
Questions fréquentes
Mon parent peut-il garder son petit chien à la résidence ?
Oui, les petits animaux de compagnie sont acceptés aux Jardins de Jeanne. Cela permet de préserver le lien affectif souvent essentiel lors d'une entrée en établissement. Il est recommandé d'évoquer les modalités pratiques avec la direction lors de la pré-admission.
Quelles aides financières peut-on solliciter pour cette résidence ?
L'établissement est habilité à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et à l'APL/ALS pour le logement. Cette combinaison facilite l'accès aux résidents aux ressources modestes. Les démarches s'effectuent auprès du Conseil départemental des Deux-Sèvres et de la CAF.
Y a-t-il une présence soignante la nuit ?
L'établissement ne dispose pas d'équipe de nuit dédiée ni d'infirmière de nuit en interne. Un système d'appel malade est installé dans chaque logement pour signaler une urgence. Il est conseillé de discuter du niveau de médicalisation avec l'équipe en fonction du profil du futur résident.
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Puv La Roseliere
Établissements similaires
Vous pourriez également être intéressé par
Places disponibles
Maison De Retraite Sevret
4.9 (9)
Niort (79000)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 550 € par mois
Places disponibles
Les Jardins de la Béronne
4.9 (15)
Mellé (79500)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 640 € par mois
Places disponibles
Angelique
Niort (79000)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 310 € par mois
Places disponibles
Résidence Pompairain
4.9 (12)
Châtillon-sur-Thouet (79200)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 190 € par mois
Maisons de retraite / EHPAD à proximité de Vouillé
- Maisons de retraite / EHPAD→
Niort(7)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Mellé(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Champdeniers-Saint-Denis(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
La Mothe-Saint-Héray(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Thouars(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Cerizay(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Moncoutant(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Chauray(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Mauléon(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Ménigoute(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Coulon(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Courlay(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Thénezay(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Cherveux(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
La Chapelle-Saint-Laurent(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Frontenay-Rohan-Rohan(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Faye-l'Abbesse(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Mazières-en-Gâtine(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Châtillon-sur-Thouet(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Secondigny(1)