Quels soins spécialisés sont proposés à la résidence Angélique ? La résidence dispose d'une unité protégée de 15 lits pour les personnes atteintes d'Alzheimer ou de troubles apparentés, avec un jardin thérapeutique clos. Un espace Snoezelen est dédié à la stimulation sensorielle. L'équipe médicale interne comprend médecin coordonnateur, psychologue, psychomotricien, ergothérapeute et kinésithérapeute.

Comment se déroule la vie quotidienne à la résidence ? Les repas sont préparés sur place avec un diététicien et adaptés aux besoins de chacun. Des animations sont organisées chaque jour : ateliers mémoire et équilibre, gymnastique douce, concerts, expositions, sorties et événements avec la commune de Niort. Les résidents peuvent personnaliser leur chambre avec leurs propres meubles et les animaux de compagnie sont acceptés.