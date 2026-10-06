Angelique à Niort (79)
Maison de retraite / EHPAD à Niort (79)
43, RUE DE LA BURGONCE, 79000 Niort
Les points forts de l'établissement
Unité Alzheimer protégée avec espace Snoezelen Bâtiment classé avec parc arboré en centre-ville Équipe médicale complète internalisée jour et nuit
À propos de l'établissement
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Angelique
Questions fréquentes
Quels soins spécialisés sont proposés à la résidence Angélique ?
La résidence dispose d'une unité protégée de 15 lits pour les personnes atteintes d'Alzheimer ou de troubles apparentés, avec un jardin thérapeutique clos. Un espace Snoezelen est dédié à la stimulation sensorielle. L'équipe médicale interne comprend médecin coordonnateur, psychologue, psychomotricien, ergothérapeute et kinésithérapeute.
Comment se déroule la vie quotidienne à la résidence ?
Les repas sont préparés sur place avec un diététicien et adaptés aux besoins de chacun. Des animations sont organisées chaque jour : ateliers mémoire et équilibre, gymnastique douce, concerts, expositions, sorties et événements avec la commune de Niort. Les résidents peuvent personnaliser leur chambre avec leurs propres meubles et les animaux de compagnie sont acceptés.
La résidence est-elle facilement accessible ?
Oui, Angélique est située en plein centre de Niort, proche de la place de la Brèche et des commerces. La ligne de bus 06 du Tanlib s'arrête devant la résidence et la gare TGV de Niort se trouve à 5 minutes. L'établissement est accessible aux personnes à mobilité réduite avec rampe d'accès et équipements adaptés.
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