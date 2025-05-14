J’interviens régulièrement à la Résidence de Sevret pour animer des ateliers d’écriture et de détente du geste, dans le cadre des thérapies non médicamenteuses proposées aux résidents. Hier, j’ai eu le plaisir de participer à leurs portes ouvertes : l’accueil du personnel a été tout simplement formidable. Une belle équipe, bienveillante et investie, au service du bien-être des résidents. Un lieu humain et chaleureux où il fait bon intervenir !

Par Annabelle B. • Maison De Retraite Sevret , Niort