Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Niort
Merci à toute l’équipe pour l’accueil qui nous a été réservé lors de la découverte de la résidence par ma maman. Chaleur humaine, locaux propres et lumineux, qualité du repas, bel environnement paysagé. En résumé un lieu et des personnes qui donnent confiance pour confier un parent.
Par Fabienne • Maison De Retraite Sevret , Niort
Belle résidence propre, personnel accueillant et enthousiaste. De nombreuses activités proposées aux résidents.
Par Frade C. • Maison De Retraite Sevret , Niort
J’interviens régulièrement à la Résidence de Sevret pour animer des ateliers d’écriture et de détente du geste, dans le cadre des thérapies non médicamenteuses proposées aux résidents. Hier, j’ai eu le plaisir de participer à leurs portes ouvertes : l’accueil du personnel a été tout simplement formidable. Une belle équipe, bienveillante et investie, au service du bien-être des résidents. Un lieu humain et chaleureux où il fait bon intervenir !
Par Annabelle B. • Maison De Retraite Sevret , Niort
Très bon accueil, une approche des thérapies non médicamenteuses appréciable et de qualité.
Par Elisabeth D. • Maison De Retraite Sevret , Niort
Établissement bien tenu. Cadre agréable. Personnel sympathique et à l’écoute.
Par Yves L. • Maison De Retraite Sevret , Niort