Maison De Retraite Sevret à Niort (79)
4.9 (9)
Maison de retraite / EHPAD à Niort (79)
57 Rue du Moulin à Vent, 79000 Niort
Les points forts de l'établissement
Unité protégée Alzheimer de 14 places Habilité APA, ASH et APL/ALS Équipe pluridisciplinaire interne complète
À propos de l'établissement
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Maison De Retraite Sevret
Questions fréquentes
La résidence accueille-t-elle les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ?
Oui, la Maison De Retraite Sevret dispose d'une unité protégée de 14 places dédiée aux personnes désorientées atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de pathologies apparentées. Un espace multi-sensoriel Snoezelen y est aménagé pour favoriser la détente et la stimulation douce. L'encadrement est assuré par une équipe formée à la prise en charge spécifique de ces résidents.
Quelles aides financières sont acceptées par l'établissement ?
L'établissement est habilité à recevoir l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) ainsi que les aides au logement APL et ALS. Cette triple habilitation permet à de nombreuses familles de bénéficier d'un soutien financier pour le séjour de leur proche. Les démarches peuvent être accompagnées par l'équipe administrative.
Y a-t-il une présence médicale la nuit ?
Une équipe de nuit interne assure la surveillance continue des résidents et peut intervenir à tout moment. La résidence ne dispose toutefois pas d'infirmière de nuit dédiée sur place. En cas d'urgence médicale nocturne, les protocoles habituels sont activés avec recours aux services de garde.
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