La résidence accueille-t-elle les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ? Oui, la Maison De Retraite Sevret dispose d'une unité protégée de 14 places dédiée aux personnes désorientées atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de pathologies apparentées. Un espace multi-sensoriel Snoezelen y est aménagé pour favoriser la détente et la stimulation douce. L'encadrement est assuré par une équipe formée à la prise en charge spécifique de ces résidents.

Quelles aides financières sont acceptées par l'établissement ? L'établissement est habilité à recevoir l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) ainsi que les aides au logement APL et ALS. Cette triple habilitation permet à de nombreuses familles de bénéficier d'un soutien financier pour le séjour de leur proche. Les démarches peuvent être accompagnées par l'équipe administrative.