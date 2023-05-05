Les jardins de la Berone est un très bel établissement récent et parfaitement entretenu. Les chambres sont spacieuses. La nourriture est bonne. Le personnel est disponible, dévoué, chaleureux et bienveillant et ce, quelle que soit sa fonction dans l’établissement. Les résidents sont entourés et tout est fait pour qu’ils soient dans les meilleures conditions possibles. L’équipe de direction est dynamique et réactive. En bref un établissement qui met l’humain au centre de son activité et qui mérite vraiment qu’on en fasse la publicité.

Par Jean-marc P. • Les Jardins de la Béronne , Mellé