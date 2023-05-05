Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Mellé
Je tenais à remercier l'ensemble du personnel des jardins de la beronne pour leur professionnalisme et leur bonne humeur apportés au quotidien. Merci d'avoir pris soin de ma Grand-Mère et de l'avoir accompagné au mieux. Merci aussi à l'animateur qui a su faire rire avec ses blagues et ses déguisements. Merci pour tout et bonne continuation à tous .✨️
Par Curls H. • Les Jardins de la Béronne , Mellé
Je remercie la directrice de cet EHPAD pour son accueil lors de l'inscription de mon père. Je remercie aussi le personnel de l'unité protégée, pour sa gentillesse et sa patience. Bel établissement, propre, clair. Des repas dignes d'un grand restaurant. Bonne continuation. Merci pour tout. Cordialement. Monbernier Dominique.
Par Domie M. • Les Jardins de la Béronne , Mellé
Les jardins de la Berone est un très bel établissement récent et parfaitement entretenu. Les chambres sont spacieuses. La nourriture est bonne. Le personnel est disponible, dévoué, chaleureux et bienveillant et ce, quelle que soit sa fonction dans l’établissement. Les résidents sont entourés et tout est fait pour qu’ils soient dans les meilleures conditions possibles. L’équipe de direction est dynamique et réactive. En bref un établissement qui met l’humain au centre de son activité et qui mérite vraiment qu’on en fasse la publicité.
Par Jean-marc P. • Les Jardins de la Béronne , Mellé
Une direction compétente et à l'écoute, ainsi qu'un personnel chaleureux qui effectue un travail de qualité auprès des résidents. Tout est fait pour les accompagner le plus dignement possible. Merci à tout l'équipe qui accompagne mon père au quotidien. Un établissement que je recommande
Par Martine P. • Les Jardins de la Béronne , Mellé