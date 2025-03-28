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Maisons de retraite / EHPAD à Châtillon-sur-Thouet (79200)

1 établissement trouvé

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Châtillon-sur-Thouet

Le personnel est tres attentionne. Merci a tous

Par Yannick G. Résidence Pompairain , Châtillon-sur-Thouet

Annotations variées,

Par Bretton J. Résidence Pompairain , Châtillon-sur-Thouet

Etablissement qui respecte le rythme de vie des ses Résidents. Il y règne une ambiance chaleureuse et familiale. L'ensemble du personnel (administratif, médical, médico-social...) est d'un grand professionnalisme et d'un grand humanisme, prenant autant de soins à accompagner ses résidents que leur famille. Un grand merci et un grand bravo à la Direction et à l'ensemble de ses équipes !

Par Marie-christine L. Résidence Pompairain , Châtillon-sur-Thouet

Stompteux établissement cadre magnifique

Par Fabrice A. Résidence Pompairain , Châtillon-sur-Thouet

Aide soignante dans un autre établissement DOMUSVI et je suis venue ce week-end travailler ici pour un remplacement. J'ai été très bien accueilli par la direction et le personnel qui ont été très reconnaissant. Je suis restée les 2 jours à l'UPA, essentiellement avec 2 collègues qui m'ont accordé toute leur confiance. Elles effectuent un travaille de qualité avec beaucoup de patience et de bienveillance. Merci à la directrice qui est très accessible et dans l'échange. Encore merci !

Par Natacha Q. Résidence Pompairain , Châtillon-sur-Thouet

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