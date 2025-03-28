Aide soignante dans un autre établissement DOMUSVI et je suis venue ce week-end travailler ici pour un remplacement. J'ai été très bien accueilli par la direction et le personnel qui ont été très reconnaissant. Je suis restée les 2 jours à l'UPA, essentiellement avec 2 collègues qui m'ont accordé toute leur confiance. Elles effectuent un travaille de qualité avec beaucoup de patience et de bienveillance. Merci à la directrice qui est très accessible et dans l'échange. Encore merci !

Par Natacha Q. • Résidence Pompairain , Châtillon-sur-Thouet