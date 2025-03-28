Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Châtillon-sur-Thouet
Le personnel est tres attentionne. Merci a tous
Par Yannick G. • Résidence Pompairain , Châtillon-sur-Thouet
Etablissement qui respecte le rythme de vie des ses Résidents. Il y règne une ambiance chaleureuse et familiale. L'ensemble du personnel (administratif, médical, médico-social...) est d'un grand professionnalisme et d'un grand humanisme, prenant autant de soins à accompagner ses résidents que leur famille. Un grand merci et un grand bravo à la Direction et à l'ensemble de ses équipes !
Par Marie-christine L. • Résidence Pompairain , Châtillon-sur-Thouet
Stompteux établissement cadre magnifique
Par Fabrice A. • Résidence Pompairain , Châtillon-sur-Thouet
Aide soignante dans un autre établissement DOMUSVI et je suis venue ce week-end travailler ici pour un remplacement. J'ai été très bien accueilli par la direction et le personnel qui ont été très reconnaissant. Je suis restée les 2 jours à l'UPA, essentiellement avec 2 collègues qui m'ont accordé toute leur confiance. Elles effectuent un travaille de qualité avec beaucoup de patience et de bienveillance. Merci à la directrice qui est très accessible et dans l'échange. Encore merci !
Par Natacha Q. • Résidence Pompairain , Châtillon-sur-Thouet