La Résidence Pompairain accueille-t-elle les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ? Oui, l'établissement dispose d'une unité de vie protégée dédiée aux résidents atteints de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés. Cette unité comprend un Pôle d'Activités et de Soins Adaptés (PASA) qui propose un accompagnement spécifique avec des activités thérapeutiques. Le personnel est formé à la prise en charge de ces pathologies.

Quelles aides financières sont acceptées par la résidence ? La Résidence Pompairain est habilitée à recevoir l'Aide Sociale à l'Hébergement (ASH), l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) et l'Aide Personnalisée au Logement (APL/ALS). Ces dispositifs permettent de réduire significativement le reste à charge selon la situation financière du résident. Les familles peuvent se renseigner directement auprès de la direction pour étudier leur éligibilité.