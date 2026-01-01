Maison De Retraite Les Boutons D'Or à Ruffec (16)
Maison de retraite / EHPAD à Ruffec (16)
3, RUE VILLEBOIS MAREUIL, 16700 Ruffec
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Maison De Retraite Les Boutons D'Or
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