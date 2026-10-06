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Résidence Les Pivoines à L'Isle-d'Espagnac (16)

4.9 (9)
Maison de retraite / EHPAD à L'Isle-d'Espagnac (16)
Boulevard Salvador Allende , 16340 L'Isle-d'Espagnac

Les points forts de l'établissement

Habilitée APA, ASH et aides au logement Encadrement médical et soignant interne Psychologue et ergothérapeute sur place

À propos de l'établissement

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Résidence Les Pivoines

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Questions fréquentes

La résidence est-elle habilitée à l'aide sociale ?
Oui, la Résidence Les Pivoines est habilitée à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement). Elle est également habilitée à l'APA et aux aides au logement APL / ALS. Cela permet de mobiliser plusieurs dispositifs pour financer le séjour de votre proche.
Y a-t-il une présence médicale la nuit ?
Oui. L'établissement dispose d'une équipe de nuit interne assurant une surveillance continue. Une infirmière de nuit complète ce dispositif et un médecin coordonnateur interne encadre le suivi médical des résidents.
Quel accompagnement est proposé pour préserver l'autonomie ?
La résidence s'appuie sur une ergothérapeute et une psychologue internes qui interviennent auprès des résidents. Des animations et ateliers réguliers complètent cet accompagnement afin de maintenir les capacités physiques et cognitives ainsi que le bien-être de chacun.

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