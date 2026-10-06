La résidence est-elle habilitée à l'aide sociale ? Oui, la Résidence Les Pivoines est habilitée à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement). Elle est également habilitée à l'APA et aux aides au logement APL / ALS. Cela permet de mobiliser plusieurs dispositifs pour financer le séjour de votre proche.

Y a-t-il une présence médicale la nuit ? Oui. L'établissement dispose d'une équipe de nuit interne assurant une surveillance continue. Une infirmière de nuit complète ce dispositif et un médecin coordonnateur interne encadre le suivi médical des résidents.