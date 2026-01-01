Centre Hospitalier Intercommunal du Pays de Cognac à Jarnac (16)
Maison de retraite / EHPAD à Jarnac (16)
Rue Montesquieu, BP 15, 16200 Jarnac
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Centre Hospitalier Intercommunal du Pays de Cognac
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