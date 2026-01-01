Ehpad Château de Cressé à Bourg-Charente (16)
Maison de retraite / EHPAD à Bourg-Charente (16)
DOMAINE LOGIS DE CRESSE, 16200 Bourg-Charente
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Ehpad Château de Cressé
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