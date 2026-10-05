Quels types de logements sont disponibles à Belley Village ? La résidence propose 85 appartements meublés et équipés, du studio au T3. Chaque logement dispose d'une kitchenette aménagée, d'une salle de bain adaptée avec douche, d'un système d'appel d'urgence, de volets roulants électriques et d'un chauffage individuel. Les résidents peuvent également apporter leurs propres meubles pour personnaliser leur espace de vie.

Quelles activités sont proposées aux résidents de Belley Village ? Un programme hebdomadaire varié est proposé : gymnastique douce, ateliers mémoire, pétanque, yoga, ateliers créatifs (peinture, poterie), projections de films et concerts. Des sorties culturelles et des visites au marché de Belley sont régulièrement organisées. La résidence favorise également les échanges intergénérationnels avec les écoles et associations locales.