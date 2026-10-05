Belley Village à Belley (01)
4.9 (8)
Maison de retraite / EHPAD à Belley (01)
269 Chemin Charignin, 01300 Belley
Les points forts de l'établissement
85 appartements en centre-ville de Belley Restaurant sur place avec chef et produits locaux Animaux de compagnie acceptés dans la résidence
À propos de l'établissement
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Belley Village
Questions fréquentes
Quels types de logements sont disponibles à Belley Village ?
La résidence propose 85 appartements meublés et équipés, du studio au T3. Chaque logement dispose d'une kitchenette aménagée, d'une salle de bain adaptée avec douche, d'un système d'appel d'urgence, de volets roulants électriques et d'un chauffage individuel. Les résidents peuvent également apporter leurs propres meubles pour personnaliser leur espace de vie.
Quelles activités sont proposées aux résidents de Belley Village ?
Un programme hebdomadaire varié est proposé : gymnastique douce, ateliers mémoire, pétanque, yoga, ateliers créatifs (peinture, poterie), projections de films et concerts. Des sorties culturelles et des visites au marché de Belley sont régulièrement organisées. La résidence favorise également les échanges intergénérationnels avec les écoles et associations locales.
Comment est organisée la restauration à Belley Village ?
Le restaurant de la résidence sert des repas préparés sur place par un chef cuisinier, à base de produits frais et de saison issus d'un approvisionnement local. Les menus sont renouvelés chaque semaine et s'adaptent aux régimes spécifiques (sans sel, diabétique, végétarien, mixé). Les résidents peuvent inviter leurs proches à partager un repas sur réservation.
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