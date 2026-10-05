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Ehpad Ambarroise à Ambérieu-en-Bugey (01)

4.8 (4)
Maison de retraite / EHPAD à Ambérieu-en-Bugey (01)
58 Avenue Paul Painlevé, 01500 Ambérieu-en-Bugey

Les points forts de l'établissement

Équipe médicale pluridisciplinaire interne 24h/24 Habilité APA, ASH et APL pour aides financières Jardin aménagé et terrasses accessibles en étage

À propos de l'établissement

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Ehpad Ambarroise

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Questions fréquentes

Quelle est la capacité d'accueil de l'Ehpad Ambarroise ?
La résidence dispose de 60 lits en hébergement permanent, dont 54 chambres individuelles. Un accueil temporaire est également proposé pour les séjours de répit. Une unité spécifique accueille les personnes handicapées vieillissantes.
Quelles aides financières sont acceptées dans cet établissement ?
L'Ehpad Ambarroise est habilité APA (Allocation personnalisée d'autonomie), ASH (Aide sociale à l'hébergement) et APL/ALS (Aide au logement). Les familles peuvent ainsi solliciter ces dispositifs pour réduire le reste à charge mensuel selon leur situation.
Quels professionnels de santé interviennent au sein de la résidence ?
Un médecin coordonnateur, une infirmière cadre, des aides-soignants, un psychologue et un ergothérapeute sont présents en interne. Une équipe de nuit interne et une infirmière de nuit externe assurent la continuité des soins. Un kinésithérapeute complète la prise en charge paramédicale.

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