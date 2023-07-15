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Résidences Services Seniors à Mureaux (78130)

1 établissement trouvé

Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Mureaux

Disponibilité et compétences de l'équipe au maximum, le Directeur est une personne humaine, compréhensive, aidante et très disponible, la résidence est propre et jolie, accessible de la gare. Merci encore pour l'accueil!

Par Ni A. Résidence Anne de Bretagne , Mureaux

Le Directeur est professionnel et compétent entouré d'une équipe dynamique dans un cadre verdoyant et les locaux communs bien entretenu

Par Jean P. Résidence Anne de Bretagne , Mureaux

Résidences Services Seniors proche de Mureaux

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