Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Mureaux
Disponibilité et compétences de l'équipe au maximum, le Directeur est une personne humaine, compréhensive, aidante et très disponible, la résidence est propre et jolie, accessible de la gare. Merci encore pour l'accueil!
Par Ni A. • Résidence Anne de Bretagne , Mureaux
Le Directeur est professionnel et compétent entouré d'une équipe dynamique dans un cadre verdoyant et les locaux communs bien entretenu
Par Jean P. • Résidence Anne de Bretagne , Mureaux