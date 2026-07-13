Résidences services seniors dans l'Eure

31 résidences entre vallée de la Seine, pays d'Ouche et Vexin normand

Trente et une résidences services seniors dans l'Eure (27), ça peut surprendre. Pourtant, le département attire de plus en plus de retraités séduits par ses paysages, son calme et, soyons honnêtes, des loyers bien plus doux qu'en Île-de-France voisine. Entre la vallée de la Seine qui serpente d'est en ouest, les collines boisées du pays d'Ouche et les plateaux calcaires du Vexin normand, on se retrouve dans un cadre de vie où le vert domine, à moins de deux heures de Paris.

Côté répartition géographique, Évreux tire son épingle du jeu avec 4 résidences. Vernon suit avec 3, Gisors en affiche 2. Le reste du parc ? Il se disperse entre Le Neubourg, Bourg-Achard, Pont-Audemer, Mesnils-sur-Iton et Breteuil. Un maillage qui laisse le choix : vous préférez la commodité d'un centre-ville avec commerces à deux pas, ou plutôt le calme du Lieuvin, du Roumois, avec le chant des merles au petit matin ? Les deux options existent.

Combien coûte une résidence senior dans l'Eure (27)

Parlons budget, puisque c'est souvent la première question que l'on se pose (et à raison). Les tarifs en résidence senior dans l'Eure restent contenus si on les compare à ceux de Seine-Maritime ou des Yvelines. Cela dit, le prix final varie selon la taille du logement, les services inclus et la localisation exacte.

Type de logement Loyer médian mensuel Fourchette indicative T1 - Studio 1 448 €/mois À partir de 499 €/mois (loyer seul) T2 - Deux pièces 1 605 €/mois À partir de 597 €/mois (loyer seul) T3 - Trois pièces 2 134 €/mois Sur demande

En médiane tous types confondus, le loyer seul s'établit à 512 €/mois, avec des prix qui oscillent entre 290 € et 950 € selon le standing et l'emplacement. Pour être précis : un F1 se loue en médiane à 499 €, un F1bis à 509 €, un F2 à 597 €. Mais attention, à ces montants viennent s'ajouter les charges locatives et le forfait de services (accueil, sécurité, animations). C'est ce qui explique l'écart parfois déconcertant avec les tarifs tout compris. Sans surprise, les résidences d'Évreux ou Vernon, proches des grands axes, coûtent un peu plus cher que celles de Breteuil ou du Neubourg.

Choisir sa résidence services dans l'Eure (27)

Comment s'y retrouver parmi 31 résidences ? Quelques repères aident à y voir plus clair. La proximité des commerces et des professionnels de santé, par exemple, pèse lourd dans la balance, surtout quand on ne conduit plus. À Évreux, vous avez un centre hospitalier et un réseau de bus urbain correct. Vernon offre un accès direct à la gare SNCF sur la ligne Paris-Rouen, un vrai atout pour les familles qui viennent en visite. Quant à Gisors, dans le Vexin normand, on y vient pour le patrimoine historique et cette ambiance de bourg vivant où tout le monde se croise au marché.

Vérifier les services inclus dans le forfait mensuel : restauration, ménage, blanchisserie, animations

Comparer les prestations optionnelles et leur coût : aide au lever, accompagnement aux courses, coiffure

Visiter le logement et les espaces communs (salon, salle d'activités, jardin) avant de signer

S'informer sur la présence d'un personnel de nuit et d'un système d'appel d'urgence

Consulter le contrat de location et le règlement intérieur, notamment les conditions de résiliation

Bonne nouvelle pour le suivi médical : l'Eure dispose de plusieurs centres hospitaliers et d'un tissu de praticiens libéraux bien implanté dans les villes moyennes. En pratique, les résidences sont souvent à quelques minutes d'un cabinet médical, d'une pharmacie ou d'un laboratoire d'analyses. Un confort qui rassure, autant les résidents que leurs proches.

Le quotidien en résidence senior dans l'Eure (27)

Vivre en résidence services dans l'Eure, ce n'est pas renoncer à sa liberté. Loin de là. Chaque résident dispose de son propre logement, va et vient comme bon lui semble, reçoit famille ou amis sans contrainte, organise ses journées à son rythme. Reste que la vie collective apporte un vrai plus : gymnastique douce le mardi matin, ateliers mémoire, parties de belote animées, sorties culturelles... Le programme hebdomadaire existe, mais personne ne vous oblige à y participer.

Autour des résidences, le département ne manque pas d'atouts pour qui aime prendre l'air. Les bords de Seine entre Vernon et Les Andelys, avec cette lumière si particulière que les impressionnistes avaient repérée bien avant nous, invitent à la balade. Dans le pays d'Ouche, les forêts autour de Conches-en-Ouche sentent la mousse et le sous-bois dès les premiers jours d'automne. Les chemins du Vexin normand, vallonnés mais accessibles, raviront les marcheurs tranquilles. Et puis il y a les marchés : celui d'Évreux le samedi, celui de Pont-Audemer le lundi, où l'on retrouve des visages familiers devant les étals de fromages normands. Envie d'une sortie plus ambitieuse ? Rouen est à 50 minutes, Paris à 1h15 par le train depuis Vernon.

Côté restauration, la plupart des résidences proposent un restaurant collectif avec des repas préparés sur place. Menus adaptés aux régimes spécifiques, produits frais de saison. Certaines structures offrent aussi un service de portage en appartement pour les jours où l'on préfère rester chez soi, et franchement, ça change tout.

Studio, T2 ou T3 : les logements dans l'Eure (27)

Le studio, ou T1, reste le format le plus courant dans les résidences eutoises. Une pièce de vie avec coin cuisine, une salle d'eau adaptée, des rangements bien pensés. Son loyer médian de 1 448 €/mois (services compris) en fait l'option la plus abordable pour une personne seule. Fonctionnel, sans être étriqué.

Pour ceux qui veulent un peu plus d'espace, le T2 offre une chambre séparée. Pratique quand un petit-fils débarque pour le week-end ou simplement pour ne pas dormir dans la pièce à vivre. À 1 605 €/mois en médiane, c'est un bon compromis. Le T3, plus rare sur le territoire eurois, s'adresse plutôt aux couples ou aux résidents qui tiennent à garder leur buffet normand et la commode de famille. Comptez 2 134 €/mois en médiane pour ce type de logement.

Tous les logements sont conçus pour les seniors : douche de plain-pied, volets roulants électriques, prises à hauteur adaptée

Les résidents peuvent meubler et décorer leur appartement avec leurs propres affaires

Un système d'appel d'urgence (médaillon ou bracelet) est généralement installé dans chaque logement

APL, APA et aides au logement dans l'Eure (27)

Le coût d'une résidence senior, on ne va pas se mentir, peut peser sur le budget. Heureusement, plusieurs aides existent pour alléger la facture. L'aide personnalisée au logement (APL), versée par la CAF sous conditions de ressources, s'applique aux résidences conventionnées et peut couvrir une part significative du loyer. Pour les petites retraites, c'est un vrai coup de pouce. Condition : être titulaire du bail et occuper le logement à titre de résidence principale.

L'allocation personnalisée d'autonomie (APA), elle, est versée par le Conseil départemental de l'Eure aux personnes de 60 ans et plus classées en GIR 1 à 4. Elle finance des heures d'aide ou des prestations d'accompagnement directement dans la résidence. Le montant ? Il dépend du niveau de dépendance évalué par l'équipe médico-sociale du département et des ressources du demandeur.

D'autres aides complètent le dispositif pour financer le logement senior :

L'allocation de logement sociale (ALS) pour les résidences non conventionnées APL

L'aide sociale à l'hébergement (ASH), accordée par le département sous conditions strictes de ressources

Les aides des caisses de retraite (CARSAT Normandie, Agirc-Arrco) qui proposent des plans d'aide personnalisés

Le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile, applicable à certains services fournis en résidence

Un conseil pratique : contactez le CLIC (Centre local d'information et de coordination) le plus proche ou la Maison de l'autonomie de l'Eure, située à Évreux. Ces structures accompagnent gratuitement les familles dans le montage des dossiers. Autant en profiter, les démarches administratives ne sont pas toujours une partie de plaisir.

Où trouver une résidence senior dans l'Eure (27)

Les 31 résidences de l'Eure couvrent bien le département. Évreux, la préfecture, concentre 4 établissements et le plus large choix. Vernon en propose 3, idéalement placées sur l'axe Paris-Rouen. Gisors et Le Neubourg disposent chacune de 2 résidences. On en trouve également une à Bourg-Achard, Pont-Audemer, Mesnils-sur-Iton et Breteuil. Les autres sont implantées dans des communes plus modestes, souvent au coeur de bourgs actifs où boulangerie, médecin et bureau de poste ne sont jamais bien loin.