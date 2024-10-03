Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Saint-Rémy-lès-Chevreuse
nous avons eu un déjeuner délicieux dimanche 25 mai avec un service impeccable de Karine et efficace. Nous avions un salon spacieux pour une atmosphère familiale et joyeuse.
Par Antoinette L. • Résidence Services Saint Remy , Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Nous avons été très bien reçus pour l entrée de mon cousin à la maison de retraite par la direction ils sont à l écoute de nos petites exigences et n hésite pas à nous donner quelques petits conseils qui sont bien appréciable je remercie tout le personnel aidant qui fait un travail considérable pour les patients …
Par Dominique F. • Résidence Services Saint Remy , Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Excellent dejeuner terminé par un sublime gateau au citron. Un service toujours parfait dans une ambiance familiale.
Par Jean-pierre L. • Résidence Services Saint Remy , Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Déjeuner et service au top pour l’anniversaire de mon arrière grand mère ! Merci à toute l’équipe !
Par Floriane L. • Résidence Services Saint Remy , Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Lieu agreable Service très professionnel Repas d’une grande finesse et excellent
Par Elodie D. • Résidence Services Saint Remy , Saint-Rémy-lès-Chevreuse