Nous avons été très bien reçus pour l entrée de mon cousin à la maison de retraite par la direction ils sont à l écoute de nos petites exigences et n hésite pas à nous donner quelques petits conseils qui sont bien appréciable je remercie tout le personnel aidant qui fait un travail considérable pour les patients …

Par Dominique F. • Résidence Services Saint Remy , Saint-Rémy-lès-Chevreuse