Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Vélizy-Villacoublay
Très jolie la résidence et le personnel accueillent
Par Nadege G. • Résidence Madeleine Wagner , Vélizy-Villacoublay
l'accueil est toujours agréable. Je recommande cette résidence. M. EAGH
Par Raxou D. • Résidence Madeleine Wagner , Vélizy-Villacoublay
Ma mère réside dans cette structure le personnel et les bénévoles sont au petit soin. Des activités sont proposées régulièrement. Elle y est très bien.
Par Martine F. • Résidence Madeleine Wagner , Vélizy-Villacoublay