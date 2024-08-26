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Résidences Services Seniors à Vélizy-Villacoublay (78140)

1 établissement trouvé

Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Vélizy-Villacoublay

Très jolie la résidence et le personnel accueillent

Par Nadege G. Résidence Madeleine Wagner , Vélizy-Villacoublay

l'accueil est toujours agréable. Je recommande cette résidence. M. EAGH

Par Raxou D. Résidence Madeleine Wagner , Vélizy-Villacoublay

Ma mère réside dans cette structure le personnel et les bénévoles sont au petit soin. Des activités sont proposées régulièrement. Elle y est très bien.

Par Martine F. Résidence Madeleine Wagner , Vélizy-Villacoublay

Résidences Services Seniors proche de Vélizy-Villacoublay

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