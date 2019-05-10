Remerciements infinis à la Directrice Mme Brett Sophie. Superbe résidence. Merci également à son personnel. La fibre est installée dernièrement. Je recommande cette résidence. Merci Aurore ( personnel ) en ce dimanche 22 juin de m'avoir demander par téléphone si je nous ne souffrons pas trop de cette chaleur Merci infiniment aux Grands Chênes. Satisfaite du passage du plombier ce 1er juillet 2025. Merci à la Directrice et son personnel. A nôtre disposition rez de chaussée ( salle repas la climatisation ).

Par Carole V. • Résidence Les Grands Chênes , Chatou