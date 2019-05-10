Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Chatou
Remerciements infinis à la Directrice Mme Brett Sophie. Superbe résidence. Merci également à son personnel. La fibre est installée dernièrement. Je recommande cette résidence. Merci Aurore ( personnel ) en ce dimanche 22 juin de m'avoir demander par téléphone si je nous ne souffrons pas trop de cette chaleur Merci infiniment aux Grands Chênes. Satisfaite du passage du plombier ce 1er juillet 2025. Merci à la Directrice et son personnel. A nôtre disposition rez de chaussée ( salle repas la climatisation ).
Par Carole V. • Résidence Les Grands Chênes , Chatou
Je recommande cette résidence sans hésitations. Très belle résidence. Activités. Merci à Me Brett à Me Bazin et tout le personnel. Je suis satisfaite. Résidence Arborée au cœur des Yvelines.
Par Carole. • Résidence Les Grands Chênes , Chatou
Endroit agréable à vivre Équipe dynamique cadre agréable animations variées, installé comme résident depuis 1 mois je vis un rêve et me fixe un projet de rêver encore plus à l'avenir. Un grand merci à toute l’Équipe du Service 8 de l'hôpital Paul Guiraud à Villejuif qui a rendu ce projet possible malgré mes hésitations et à l'équipe de la Résidence des Grands Chênes d'avoir accepté mon dossier et de m'y accueillir aujourd'hui.
Par Pi E. • Résidence Les Grands Chênes , Chatou