Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Montesson
Notre mère a vécu avec un grand bonheur presque 10 ans dans cette résidence où le professionnalisme de l’équipe menée par Mme De Fontaine et son bras droit Mme Cannappah n'a d’égal que la sincère dévotion et gentillesse de tous pour le bien être des résidents. Un grand merci pour cet accueil exceptionnel et l'efficace attention portée à nos aînés.
Par Michal G. • Résidence Edouard Béhuret , Montesson
Résidence seniors très conviviale bien tenue par la directrice qui est très disponible et très agréable Bonne ambiance
Par Valeriej • Résidence Edouard Béhuret , Montesson
Un établissement bien tenu, avec un personnel qualifié et "bien traitant". La directrice est une personne exceptionnelle dont les qualités humaines et relationnelles devraient servir de modèle.
Par Ferdinand B. • Résidence Edouard Béhuret , Montesson