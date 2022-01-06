Notre mère a vécu avec un grand bonheur presque 10 ans dans cette résidence où le professionnalisme de l’équipe menée par Mme De Fontaine et son bras droit Mme Cannappah n'a d’égal que la sincère dévotion et gentillesse de tous pour le bien être des résidents. Un grand merci pour cet accueil exceptionnel et l'efficace attention portée à nos aînés.

Par Michal G. • Résidence Edouard Béhuret , Montesson