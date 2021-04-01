bonjour depuis 12 ans je suis au petit bois je suis heureuse j'ai de bons amis de jeux et d'activités comme cours d'informatique /atelier peinture/gym douce /comment se relever avec kiné/vidéo sur grand écran le dimanche /mémo Quizz le samedi / journal de la résidence avec arrivée et départ de résidents 2 chambres d’hôtes pour visiteurs à réserver / lavage et séchage du linge / salon de coiffure / grand jardin / un bois pas loin /transports

Par Françoise M. • Résidence Le Petit Bois , Élancourt