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Résidences Services Seniors à Élancourt (78990)

1 établissement trouvé

Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Élancourt

studios acceuillants, lumineux. équipe dynamique . près des commerces, de plein pied

Par Morel C. Résidence Le Petit Bois , Élancourt

Bonne accueil. Lieux chaleureux

Par Stéphanie G. Résidence Le Petit Bois , Élancourt

Une résidence agréable avec des studios repeints en blanc. La directrice est dynamique et propose de nombreuses activités proposées. Commerces et verdure à proximité.

Par Catherine A. Résidence Le Petit Bois , Élancourt

résidence pour personnes âgées autonomes personnels sympathique

Par Desiré T. Résidence Le Petit Bois , Élancourt

bonjour depuis 12 ans je suis au petit bois je suis heureuse j'ai de bons amis de jeux et d'activités comme cours d'informatique /atelier peinture/gym douce /comment se relever avec kiné/vidéo sur grand écran le dimanche /mémo Quizz le samedi / journal de la résidence avec arrivée et départ de résidents 2 chambres d’hôtes pour visiteurs à réserver / lavage et séchage du linge / salon de coiffure / grand jardin / un bois pas loin /transports

Par Françoise M. Résidence Le Petit Bois , Élancourt

Résidences Services Seniors proche de Élancourt

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