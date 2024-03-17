J’ai eu l’occasion de me rendre à la résidence plusieurs fois pour rendre visite à un proche . Nous sommes toujours très bien reçu . La résidence est bien tenue, beaucoup d’activité pour les résidents , ma mere s’y sent bien et nous dit que l’équipe est super . Mention spécial pour Madame Aftis qui prend toujours le temps de nous recevoir , de nous rassurer et toujours avec le même sourire. Nous ne pouvons que recommander les fermettes !

Par Lisa A. • Résidence Les Fermettes , Carrières-sur-Seine