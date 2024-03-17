Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Carrières-sur-Seine
Depuis mon arrivée à la résidence il y a cinq ans Je suis pleinement satisfait de cette RPA Nombreuses activités Personnel à l’écoute ainsi que sa directrice Mme Aftis Établissement à recommander pour toutes les personnes recherchant un endroit calme et reposant de par la présence de son parc
Par Gilles L. • Résidence Les Fermettes , Carrières-sur-Seine
Bonne équipe qui prennent soin de ma tante, résidence propre, directrice disponible et chaleureuse, un grand merci à Karima , Nadia et Catrine pour vos qualités humaines
Par Amokrane M. • Résidence Les Fermettes , Carrières-sur-Seine
J’ai eu l’occasion de me rendre à la résidence plusieurs fois pour rendre visite à un proche . Nous sommes toujours très bien reçu . La résidence est bien tenue, beaucoup d’activité pour les résidents , ma mere s’y sent bien et nous dit que l’équipe est super . Mention spécial pour Madame Aftis qui prend toujours le temps de nous recevoir , de nous rassurer et toujours avec le même sourire. Nous ne pouvons que recommander les fermettes !
Par Lisa A. • Résidence Les Fermettes , Carrières-sur-Seine
Très bon établissement la Directrice est charmante et très accueillante nous à très bien reçu et renseigné aucune inquiétude à lui confier notre maman nous sommes totalement rassurés.
Par B A. • Résidence Les Fermettes , Carrières-sur-Seine