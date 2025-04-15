Ma Maman est décédée le 17 février 2025 ! Je n’ai aucune critique à émettre envers l’établissement St Sébastien à Albertville… je l’ai dit à monsieur Foucras, le directeur, en ce qui concerne l’accompagnement de ma Maman je ne trouvais pas de mot … simplement je disais que cet accompagnement avait été 5 Étoiles. Que ce soit au niveau de l’accueil, des soins infirmiers ou du professionnalisme des aides soignants et soignantes, de la salle à manger toujours tenue avec soins avec du personnel très attentif … il n’y a rien à redire ! Je dois remercier chaleureusement le personnel du second étage qui a été exemplaire à chaque instant de chaque jour pour notre Maminou ! Merci mille fois pour votre immense dévouement auprès de nos aînés ! Ce métier est loin d’être facile mais vous tous le personnel de St Sébastien vous le sublimez grâce à votre expérience, votre gentillesse et votre disponibilité ! Merci Les 7 enfants, 17 petits-enfants, 19 arrières petits-enfants de Maminou se joignent à moi! Florence Theret .

Par Florence T. • Résidence Saint Sebastien , Albertville