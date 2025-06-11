Excellent: Le management, les soins infirmiers, la cuisine, les aides-soignantes, La psychologue, les animations sont vraiment extraordinaire. Beaucoup d'employees. Une grand attention a la propreté. Une écoute remarquable de la famille. grande patience et gentillesse avec les residents. Notre père est la depuis deux mois, nous lui rendons visites extrêmement souvent et a des heures différentes et l'établissement est toujours au top! Je recommande vraiment cette établissent qui est mené avec rigueur et avec le coeur!

Par Joelle D. • Résidence Tiers Temps , Aix-les-Bains