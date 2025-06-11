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Maisons de retraite / EHPAD à Aix-les-Bains (73100)

4 établissements trouvés

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Aix-les-Bains

Tous les intervenants de cet établissement sont à l écoute des patients. Je le recommande.

Par Agnes G. Résidence Tiers Temps , Aix-les-Bains

Parfait, accueil chaleureux , personnel attentionné , repas très satisfaisants, hôtellerie impeccable

Par Florence B. Résidence Tiers Temps , Aix-les-Bains

Excellent: Le management, les soins infirmiers, la cuisine, les aides-soignantes, La psychologue, les animations sont vraiment extraordinaire. Beaucoup d'employees. Une grand attention a la propreté. Une écoute remarquable de la famille. grande patience et gentillesse avec les residents. Notre père est la depuis deux mois, nous lui rendons visites extrêmement souvent et a des heures différentes et l'établissement est toujours au top! Je recommande vraiment cette établissent qui est mené avec rigueur et avec le coeur!

Par Joelle D. Résidence Tiers Temps , Aix-les-Bains

La directrice Mme DOCQUIER fait preuve de grande rigueur dans une main de velours avec beaucoup d empathie. Excellente gestion, bonne collaboration et entente avec le personnel médical. Établissement parfaitement géré , fleuri et toujours entretenu régulièrement. Rien de manque . Même en confinement, des solutions sont trouvées afin de distraire chaque résidents. Je souhaite à chaque résident de maison de retraite de vivre comme dans celle ci Je recommande vraiment !

Par Claudine C. Résidence Tiers Temps , Aix-les-Bains

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