Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Aix-les-Bains
Tous les intervenants de cet établissement sont à l écoute des patients. Je le recommande.
Par Agnes G. • Résidence Tiers Temps , Aix-les-Bains
Parfait, accueil chaleureux , personnel attentionné , repas très satisfaisants, hôtellerie impeccable
Par Florence B. • Résidence Tiers Temps , Aix-les-Bains
Excellent: Le management, les soins infirmiers, la cuisine, les aides-soignantes, La psychologue, les animations sont vraiment extraordinaire. Beaucoup d'employees. Une grand attention a la propreté. Une écoute remarquable de la famille. grande patience et gentillesse avec les residents. Notre père est la depuis deux mois, nous lui rendons visites extrêmement souvent et a des heures différentes et l'établissement est toujours au top! Je recommande vraiment cette établissent qui est mené avec rigueur et avec le coeur!
Par Joelle D. • Résidence Tiers Temps , Aix-les-Bains
La directrice Mme DOCQUIER fait preuve de grande rigueur dans une main de velours avec beaucoup d empathie. Excellente gestion, bonne collaboration et entente avec le personnel médical. Établissement parfaitement géré , fleuri et toujours entretenu régulièrement. Rien de manque . Même en confinement, des solutions sont trouvées afin de distraire chaque résidents. Je souhaite à chaque résident de maison de retraite de vivre comme dans celle ci Je recommande vraiment !
Par Claudine C. • Résidence Tiers Temps , Aix-les-Bains