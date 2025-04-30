Notre grand père a été merveilleusement accueilli et choyé dans cette maison, dont le personnel allie intelligence du cœur et des soins. Sa situation à 2 pas de la mer ainsi que sa petite cour ombragée et son jardin soignéont permis de faire de toutes les visites que nous lui rendons de joyeux et agreables moments. Merci infiniment à chaque membre de l’équipe d’avoir été si humain, attentionné, et professionnel avec lui comme avec nous, chaque fois que nous passions.

Par Clémentine L. • Résidence Eskualduna , Guéthary