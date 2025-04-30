Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Guéthary
Située dans un village où il fait bon vivre , j’ai trouvé au sein de la résidence Eskualduna, une équipe dynamique et volontaire qui ne ménage pas ses efforts pour assurer le bien être des personnes accueillies et de leurs proches.
Par Christ F. • Résidence Eskualduna , Guéthary
Notre père y a séjourné pendant presque deux ans, et nous ne pouvons que recommander ce merveilleux EHPAD. La directrice et son équipe sont exceptionnelles tant par leur dévouement que par leur écoute. Une attention toute particulière est accordée à chaque résident, dans une ambiance chaleureuse et particulièrement gaie. Nous ne cessons de recommander cet établissement et déjà plusieurs parents de nos amis la rejoint.
Par Alice G. • Résidence Eskualduna , Guéthary
Résidence accueillante et chaleureuse. Équipe bienveillante et empathique, une prise en soins personnalisée afin de répondre au plus prés des besoins des résidents. La direction est disponible et à l écoute.
Par Nathalie F. • Résidence Eskualduna , Guéthary
Ma belle mère est rentrée à la résidence Eskualduna au mois d’avril 2025. L’accueil a été remarquable. Les équipes sont souriantes, prévenantes. La maison est extrêmement bien équipée et très propre. Ces éléments ont vraiment facilité l’intégration de ma belle mère. Elle est très heureuse dans sa nouvelle maison. Encore merci à toute l’équipe pour votre bienveillance.
Par Jean G. • Résidence Eskualduna , Guéthary
Notre grand père a été merveilleusement accueilli et choyé dans cette maison, dont le personnel allie intelligence du cœur et des soins. Sa situation à 2 pas de la mer ainsi que sa petite cour ombragée et son jardin soignéont permis de faire de toutes les visites que nous lui rendons de joyeux et agreables moments. Merci infiniment à chaque membre de l’équipe d’avoir été si humain, attentionné, et professionnel avec lui comme avec nous, chaque fois que nous passions.
Par Clémentine L. • Résidence Eskualduna , Guéthary