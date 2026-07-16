Maisons de retraite / EHPAD dans les Pyrénées-Atlantiques

Maisons de retraite et EHPAD à Pyrénées-Atlantiques

Les Pyrénées-Atlantiques comptent 103 maisons de retraite et EHPAD répartis entre le littoral basque, le Béarn et les vallées pyrénéennes. Ce département du sud-ouest, connu pour sa douceur de vivre et son climat océanique tempéré, accueille une population âgée nombreuse, séduite par la qualité de vie entre mer et montagne. Avec un tarif médian de 2460 € par mois et une offre très variée, les familles ont un large choix pour accompagner un parent âgé dans un cadre sécurisé et adapté à ses besoins.

Répartition géographique des Maisons de retraite et EHPAD en Pyrénées-Atlantiques

Les 103 établissements des Pyrénées-Atlantiques couvrent tout le territoire, des stations balnéaires comme Biarritz aux communes montagnardes des vallées d'Aspe et d'Ossau. La préfecture Pau concentre une part importante des structures, avec des résidences modernes pensées pour le grand âge. La côte basque, autour de Bayonne, Anglet et Saint-Jean-de-Luz, propose des résidences tournées vers l'océan, très appréciées pour leur cadre apaisant.

La répartition des statuts reflète une offre équilibrée entre secteurs. On compte 62 établissements privés non lucratifs gérés par des associations, congrégations ou mutuelles, bien ancrés dans le tissu local. Le secteur privé commercial représente 32 structures, souvent positionnées sur des prestations hôtelières haut de gamme. Les 32 établissements publics, rattachés à des hôpitaux ou des CCAS, assurent une mission de service auprès des résidents aux revenus modestes. Cette diversité aide chaque famille à trouver une solution en phase avec son budget et ses attentes en matière d'accompagnement.

Combien coûte un Maisons de retraite et EHPAD en Pyrénées-Atlantiques

Le prix médian observé dans le département s'établit à 2460 € par mois, un tarif sous la moyenne nationale qui dépasse en général 2500 €. Les coûts varient beaucoup selon la commune, le statut juridique et le niveau de prestations. L'offre globale couvre une capacité de 236 logements et places sur l'ensemble des structures récemment référencées.

Type de tarif Montant mensuel Tarif le plus bas 999 € Tarif médian 2460 € Tarif le plus élevé 3900 €

Les établissements publics et associatifs affichent en général les tarifs les plus accessibles, autour de 1800 à 2300 € mensuels. Les résidences privées à but lucratif, notamment sur la côte basque et dans les quartiers résidentiels palois, dépassent parfois 3500 €, surtout lorsqu'elles proposent des chambres spacieuses avec vue, une restauration gastronomique ou un espace bien-être. Le tarif inclut l'hébergement, la restauration, l'entretien du linge et les animations, auxquels s'ajoute un tarif dépendance fixé selon le GIR du résident.

Bien choisir son établissement en Pyrénées-Atlantiques

Choisir une maison de retraite demande du temps et une vraie réflexion en famille. La proximité géographique reste un critère décisif : rester proche de ses proches facilite les visites et maintient les liens affectifs. Un établissement situé à moins de 30 minutes du domicile des enfants rend possibles des rencontres régulières, ce qui influe directement sur le moral de la personne accueillie.

Le niveau médicalisation et la présence infirmière 24h/24

Le ratio de personnel soignant par rapport au nombre de résidents

L'existence d'une unité protégée pour les troubles cognitifs

La qualité de la restauration et la possibilité de menus adaptés

L'accessibilité des espaces extérieurs et jardins

La visite reste le meilleur moyen de se faire une opinion. Observez l'accueil, l'ambiance des lieux de vie, la propreté des chambres, l'attitude des soignants avec les résidents. Notre guide des questions à poser lors d'une visite vous aidera à structurer votre démarche. Il vaut mieux comparer au moins trois structures avant de prendre une décision.

Soins et vie quotidienne

Les EHPAD des Pyrénées-Atlantiques proposent un accompagnement médical complet, ajusté à la perte d'autonomie et aux pathologies liées au vieillissement. Un médecin coordonnateur supervise les prises en charge, épaulé par une équipe d'infirmiers, d'aides-soignants et d'auxiliaires de vie. La majorité des structures ont des conventions avec les hôpitaux locaux, notamment le CH de Pau et celui de la Côte basque, ce qui garantit une continuité des soins en cas d'hospitalisation.

La vie sociale tient une place importante dans les activités proposées. Ateliers mémoire, gymnastique douce, chorale, jardinage, sorties culturelles et célébrations des fêtes traditionnelles basques et béarnaises rythment les semaines. Beaucoup d'établissements intègrent la culture régionale à travers des repas typiques, de la pelote basque adaptée ou des chants en langue locale, ce qui crée un sentiment d'appartenance apprécié par les résidents originaires du territoire.

L'accompagnement de la santé mentale et du bien-être fait l'objet d'une attention particulière. Psychologues, ergothérapeutes et animateurs interviennent régulièrement pour préserver les capacités cognitives et lutter contre l'isolement. Notre dossier sur les animations en EHPAD détaille les bénéfices concrets de ces activités sur la qualité de vie.

Hébergement permanent, temporaire ou accueil de jour

Les établissements du département proposent plusieurs formules pour répondre à des besoins variés. L'hébergement permanent reste la solution la plus répandue, avec une installation définitive dans une chambre individuelle ou double. Cette formule s'adresse aux personnes dont le maintien à domicile n'est plus envisageable du fait d'une perte d'autonomie avancée ou de l'isolement.

L'hébergement temporaire autorise un séjour de quelques jours à plusieurs semaines, en général limité à 90 jours par an. Cette solution convient après une hospitalisation, pendant les vacances d'un aidant familial ou pour tester une future installation. L'accueil de jour, de son côté, propose une prise en charge sur une ou plusieurs journées par semaine, avec un retour au domicile le soir. Cette formule soulage les aidants tout en donnant à la personne âgée une vie sociale stimulante. Pour mieux comprendre ces différentes options, consultez notre dossier dédié à l'hébergement temporaire et à l'accueil de jour.

APA, ASH et aides financières à Pyrénées-Atlantiques

Le financement d'une place en EHPAD peut peser lourdement sur le budget familial. Plusieurs dispositifs aident à alléger la facture. L'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) en établissement couvre une partie du tarif dépendance, calculée selon le GIR du résident et ses ressources. Le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques instruit les dossiers et verse l'aide directement à l'établissement dans la plupart des cas.

L'Aide Sociale à l'Hébergement (ASH) intervient lorsque les revenus et le patrimoine du résident ne suffisent pas à régler les frais d'hébergement. Elle s'adresse aux structures habilitées à l'aide sociale, dont font partie la majorité des établissements publics et associatifs du département. Attention, cette aide est récupérable sur succession, un point à anticiper en famille.

D'autres soutiens existent : les aides au logement de la CAF (APL ou ALS) peuvent s'appliquer selon le conventionnement de la structure, et des réductions d'impôts sont accessibles pour les personnes imposables. Les caisses de retraite complémentaires proposent parfois des secours exceptionnels en cas de difficultés financières ponctuelles. Notre guide complet des aides financières vous aide à faire le point sur les dispositifs mobilisables.

Pour comparer les 103 maisons de retraite et EHPAD des Pyrénées-Atlantiques, consulter leurs tarifs détaillés, leurs équipements et les avis des familles, rendez-vous sur BookingSeniors. Notre plateforme vous accompagne gratuitement dans vos recherches et met à votre disposition des conseillers pour répondre à vos questions sur les démarches d'admission et le financement.