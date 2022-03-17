Un grand merci. Merci d'avoir permis à ma maman de se recréer son chez soi. Elle était sereine. Elle a connu la villa napoli et gaia. Outre les locaux désormais plus adaptés pour des personnes âgées, il y a une constante, c'est le personnel. Un personnel à l'écoute, bienveillant et toujours souriant malgré un travail parfois compliqué. Merci également aux intervenants extérieurs qui égayent les journées des résidents. Établissement à recommander. Bonne continuation à tous et toutes

Par Robert C. • Gaia , Jurançon