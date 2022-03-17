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Maisons de retraite / EHPAD à Jurançon (64110)

2 établissements trouvés

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Jurançon

Un grand merci. Merci d'avoir permis à ma maman de se recréer son chez soi. Elle était sereine. Elle a connu la villa napoli et gaia. Outre les locaux désormais plus adaptés pour des personnes âgées, il y a une constante, c'est le personnel. Un personnel à l'écoute, bienveillant et toujours souriant malgré un travail parfois compliqué. Merci également aux intervenants extérieurs qui égayent les journées des résidents. Établissement à recommander. Bonne continuation à tous et toutes

Par Robert C. Gaia , Jurançon

Tres bon etablissement et bonne prise rn charge des residents

Par Philippe Gaia , Jurançon

Une très bonne expérience dans cette résidence. Un staff direction humain, accessible et à l’écoute aussi pour ses salariés que pour les résidents. Des soignants, auxiliaire de vie, cuisiniers… aux petits soins pour les résidents toujours plein d’idées pour les divertir, les soigner et être la pour eux. Vous pouvez avoir confiance en eux.

Par Sandrine T. Gaia , Jurançon

Mon mari placé temporairement à la Villa Napoli a été accueilli durant son séjour très chaleureusement par toute l'équipe ..Toutes les personnes qui se sont occupées de lui (directrice, adjointes, infirmiers, aide soignantes, doctoresse mais aussi Corinna l'animatrice....) sont bienveillantes et dévouées .Etablissement à conseiller

Par Libellule R. Gaia , Jurançon

Un établissement très familiale. Ils prennent vraiment à coeur le bien être des résidents. Ma grand-mère est sereine et très apaisée. Je la recommande vivement.

Par Castro C. Gaia , Jurançon

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