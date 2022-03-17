Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Jurançon
Un grand merci. Merci d'avoir permis à ma maman de se recréer son chez soi. Elle était sereine. Elle a connu la villa napoli et gaia. Outre les locaux désormais plus adaptés pour des personnes âgées, il y a une constante, c'est le personnel. Un personnel à l'écoute, bienveillant et toujours souriant malgré un travail parfois compliqué. Merci également aux intervenants extérieurs qui égayent les journées des résidents. Établissement à recommander. Bonne continuation à tous et toutes
Une très bonne expérience dans cette résidence. Un staff direction humain, accessible et à l’écoute aussi pour ses salariés que pour les résidents. Des soignants, auxiliaire de vie, cuisiniers… aux petits soins pour les résidents toujours plein d’idées pour les divertir, les soigner et être la pour eux. Vous pouvez avoir confiance en eux.
Mon mari placé temporairement à la Villa Napoli a été accueilli durant son séjour très chaleureusement par toute l'équipe ..Toutes les personnes qui se sont occupées de lui (directrice, adjointes, infirmiers, aide soignantes, doctoresse mais aussi Corinna l'animatrice....) sont bienveillantes et dévouées .Etablissement à conseiller