Ma mère a intégré l’établissement Arpège courant avril. Elle s’est très vite adaptée, grâce à un accueil chaleureux, bienveillant, attentif de TOUT le personnel: Directrice, secrétaire, aides soignantes, infirmières, kinésithérapeutes…. De plus, les activités proposées sont variées et intéressantes, il y en a pour tous les goûts, la nourriture y est excellente. Vraiment ma gratitude est profonde. Je recommande vivement. En tant qu’accompagnante, c’est un grand soulagement pour moi, et pour ma mère ❤️❤️❤️❤️❤️ Aujourd’hui, 2 juillet 2025 : formidable journée en prévision de l’ouverture des fêtes de Bayonne. Quel accueil ! Toute l’équipe, habillée de blanc et rouge, toujours aussi chaleureuse, gentille, souriante, c’est exceptionnel vraiment.. nous avons passé mes enfants, mon compagnon et moi un formidable moment, vraiment, où tout le monde : la directrice, Mme Pelletrat, la psychologue, tellement gentille aussi, l’équipe d’animation, toujours topissime, la sous directrice , le personnel de cuisine jusqu’aux dames de la salle, Karine a l’accueil,… a été adorable. Les mots me manquent pour dire ce que je ressens et à quel point ma mère était heureuse. Gratitude infinie à tout le personnel pour toujours donner le Meilleur

Par Patricia F. • Résidence Arpège , Anglet