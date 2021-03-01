Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Saint-Lô
Ma maman est dans cet EHPAD depuis plusieurs années et nous avons constaté avec mes frères que le personnel accorde beaucoup d'attention aux résidents. Les services sont de qualité, la chambre est grande et les pièces communes nombreuses et accueillantes. Continuez à assurer votre mission à ce niveau de disponibilité. MERCI
Par Serge M. • La Demeure du Bois Ardent , Saint-Lô
J’ai rendu visite à une de mes tentes. L’accueil est parfait. On sent un établissement structuré, bienveillant avec leur résident . Je recommande
Par Wagnon A. • La Demeure du Bois Ardent , Saint-Lô
Prise en charge exceptionnelle de la personne, accueil merveilleux, chaleureux.Personnel à l’écoute.Bon établissement.
Par Caelen V. • La Demeure du Bois Ardent , Saint-Lô
Cadre digne d un hôtel, très belle décoration et le plus important equipe très professionnel qui s occupe parfaitement des ocupents.merci à tout l'ensemble du personnel bienveillante .
Par Eric C. • La Demeure du Bois Ardent , Saint-Lô
Superbe établissement, clair et élégamment aménagé. Jolie ambiance scandinave. Le personnel est attentif et à l'écoute.
Par Christophe J. • La Demeure du Bois Ardent , Saint-Lô