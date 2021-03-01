Ma maman est dans cet EHPAD depuis plusieurs années et nous avons constaté avec mes frères que le personnel accorde beaucoup d'attention aux résidents. Les services sont de qualité, la chambre est grande et les pièces communes nombreuses et accueillantes. Continuez à assurer votre mission à ce niveau de disponibilité. MERCI

Par Serge M. • La Demeure du Bois Ardent , Saint-Lô