Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Granville
Merci à la résidence Emeraude pour la prise en charge de Jean-Marie, mon beau père, qui a retrouvé une vie sociale depuis son arrivée il y a deux mois et qui a réappris à marcher après un mois d'immobilisation au service gériatrique de l'hôpital. Il apprécie particulièrement les concerts, les sorties au cinéma et la gaieté de l'animatrice (Angeline). Il est satisfait par la nourriture.
Par Viger N. • Résidence L'Emeraude , Granville
Résidence a visiter absolument, un cadre de vie exectionnel tu personnel a l'écoute j'ai vécu 6 mois avec ma maman formidable, très bien accompagné, maman a reçu des soins et de l'attention d'un personnel investie, tendre, exectionnel, une grande liberté pour venir passer la journée avec maman ou 1h ou plusieurs fois par jours, les repas très bon pour une collectivité un chef de cuisine a l'écoute il vient voir les résident a l'écoute. Une direction a l'écoute les problèmes qui sont rare sont règlés de suite la directrice se déplace dans la chambre du résident son adjointe également, tout demande est régler rapidement. Je remercie toute l'équipe soignants jeune mais tellement attentionnés , Marie la psycologue, et particulierement Anthony et Nadège qui on accompagné maman jusqu'au bout même avec les pompes funèbres. Je recommande avec grand coeur cette résidence senior médicalisée
Par Yanne D. • Résidence L'Emeraude , Granville
Residence médicalisée très confortable pour les résidents et leur famille avec une grande liberté pour les visites et les sorties. Les couleurs choisies pour les couloirs sont douces et les chambres meublées avec soin. Les repas sont preparés par un cuisinier servis à l assiette et très bons. L'accueil est professionnel, les auxiliaires de vie, aide soignants, infirmiers, ergotherapeuthe, psychologue, direction sont disponibles et à l écoute. Des animations sont programmées chaque jour. Nos proches y sont bien accompagnés et en sécurité et c est très agréable d aller les voir.
Par Sylvie H. • Résidence L'Emeraude , Granville
Directeur en mission je suis très fiers de mon équipe qui est fortement engagée dans la qualité de l'accompagnement des personnes vivants sous le toit de la résidence. Ensemble nous cherchons toujours à améliorer la prise en soins, la restauration ou l'animation. Chaque jour je suis avec les résidents et ces rencontres quotidiennes me permettent d'entendre des résidents heureux. Certes, lorsque l'on parle d'accompagnement de personnes il faut rester humble, et nous savons tous que nous pouvons toujours nous améliorer ! Mais je reste fiers du travail fait au quotidien, sans relache et avec tant d'humanité sur notre établissement
Par Directeur E. • Résidence L'Emeraude , Granville
Nous sommes venus déjeuner avec une amie de 99 ans cuisine excellente et personnel au petit soin merci à tous
Par Patricia R. • Résidence L'Emeraude , Granville