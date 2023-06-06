Résidence a visiter absolument, un cadre de vie exectionnel tu personnel a l'écoute j'ai vécu 6 mois avec ma maman formidable, très bien accompagné, maman a reçu des soins et de l'attention d'un personnel investie, tendre, exectionnel, une grande liberté pour venir passer la journée avec maman ou 1h ou plusieurs fois par jours, les repas très bon pour une collectivité un chef de cuisine a l'écoute il vient voir les résident a l'écoute. Une direction a l'écoute les problèmes qui sont rare sont règlés de suite la directrice se déplace dans la chambre du résident son adjointe également, tout demande est régler rapidement. Je remercie toute l'équipe soignants jeune mais tellement attentionnés , Marie la psycologue, et particulierement Anthony et Nadège qui on accompagné maman jusqu'au bout même avec les pompes funèbres. Je recommande avec grand coeur cette résidence senior médicalisée

Par Yanne D. • Résidence L'Emeraude , Granville