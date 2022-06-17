Oui, je recommande fortement cette résidence à condition d'en avoir les moyens.Le fait d'appartenir à un groupe augmente énormément le prix. Il y a des profits énormes échappant tant aux résidents qu'aux équipes qui se tiennent aux côtés de nos parents. C'est une vraie catastrophe annoncée pour ceux qui ne peuvent se le permettre. Où iront-ils ? Où irons-nous ? Nous vendons des biens pour permettre à nos aînés de vivre en EPHAD. J'attends une prise de conscience globale qui se fera au niveau national, avec des lois plus favorables.

Par Frédérique B. • Les Jardins Médicis , Diémoz