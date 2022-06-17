Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Diémoz
Aidante auprès de mon mari hémiplégique, je souhaite remercier le personnel des Jardins Médicis. J'ai du placer mon mari pour un séjour temporaire. Madame Gomez, de part son grand dévouement et son professionnalisme mais aussi l'ensemble des soignants contribuent à créer une ambiance chaleureuse et sympa. Important pour un résident qui pourrait avoir un sentiment d'abandon et pour qui le temps semble très long. De plus, la restauration a été grandement appréciée elle aussi. Un grand merci à toute l'équipe.
Par Gerard B. • Les Jardins Médicis , Diémoz
Oui, je recommande fortement cette résidence à condition d'en avoir les moyens.Le fait d'appartenir à un groupe augmente énormément le prix. Il y a des profits énormes échappant tant aux résidents qu'aux équipes qui se tiennent aux côtés de nos parents. C'est une vraie catastrophe annoncée pour ceux qui ne peuvent se le permettre. Où iront-ils ? Où irons-nous ? Nous vendons des biens pour permettre à nos aînés de vivre en EPHAD. J'attends une prise de conscience globale qui se fera au niveau national, avec des lois plus favorables.
Par Frédérique B. • Les Jardins Médicis , Diémoz
Très satisfait de l'accueil et de la prise en charge des pensionnaires. Bien, bien, bien loin de l'image pas toujours très positive des EHPAD privées ...
Par Chevalierpaysan • Les Jardins Médicis , Diémoz
Accueil très agréable personnel toujours disponible et a l écoute du résident et de sa famille .Merci a vous tous et toutes .
Par Bourbon P. • Les Jardins Médicis , Diémoz
Je remercie chaleureusement toute l’équipe de cette maison de retraite qui s’est très bien occupée de ma grand mère pendant tout le temps qu’elle y a été et a très bien entouré mes parents lors de son décès. Bravo à toutes ces belles personnes dévouées auprès de nos aînés. Et merci à Rosario et Lucie pour leurs gentils messages pour lui rendre hommage. On sent plein d’humanité dans cette maison de retraite. Bonne continuation. Sandra ( petite fille de Paulette qui était votre 2 eme centenaire)
Par Olivier C. • Les Jardins Médicis , Diémoz