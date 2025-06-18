Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Mireval
Ma soeur aînée Eliette a passé plus de cinq ans aux Jardins de Mireval. Nous tenons à remercier tout le personnel, sans exception, pour le dévouement admirable, la patience, les compétences, la grande humanité et la présence si attentive pour ma soeur qui a vécu une fin de vie très heureuse aux Jardins de Mireval. Merci également pour l'accueil chaleureux et amical que nous avons reçu à chacune de nos visites. Bravo pour tout ce que vous entreprenez et réussissez. Sincères remerciements. Elizabeth et Jean Journet.
Par Jean J. • Les Jardins de Mireval , Mireval
Merci beaucoup à toute l'équipe pour son sérieux, sa bonté, son dévouement pour l'accompagnement de ma mère (reine des patates...) dans votre établissement. E.Sire
Par Eric S. • Les Jardins de Mireval , Mireval
Entrée depuis le mois de mai 2024, ma mère y vit dans un cadre magnifique. Beaucoup de bienveillance, de gentillesse et de professionnalisme de la part de tout le personnel. Je suis vraiment rassurée de la savoir si bien entourée. Un grand merci à la direction ainsi qu'à tout le personnel. Et oui, tout le personnel !!!
Par Françoise L. • Les Jardins de Mireval , Mireval
Entrée depuis le mois d'avril 2024, ma grand mère revit dans ce bel établissement ! Arrivée en déambulateur... Elle marche aujourd'hui sans aide ! La structure est récente, très bien tenue. Le personnel, qu'il soit agent administratif, de ménage, aide soignant ou infirmier est d'une professionnalisme et d'une bienveillante rare... Semblant lui même ravi de travailler ici. Les activités sont nombreuses et toujours bien menées par Bénédicte, l'ergothérapeute plein de dynamisme ! Nous espérons que ma grand mère passe encore de beaux moments dans cet établissement ! La famille de Maguy
Par Camille C. • Les Jardins de Mireval , Mireval
Excellent accueil et beaucoup de bienveillance dans cet établissement médicalisé. La structure est neuve, pour autant il y a un très joli jardin vegetalisé et soigné ce qui est bien agréable. Les chambres sont belles et rationnelles. Le restaurant est lui aussi très soigné avec dressage de nappes. La cuisine est excellente et un chef très à l'écoute. Le personnel soignant est tout à fait à la hauteur compétent et bienveillant. Médecin Infirmières, aide soignants et psychologue. La direction fait en sorte que les résidents se sentent bien et a des attentions très appréciables comme un petit panier de chocolats sur chaque table pour Pâques et tant d'autres attentions. Je suis contente que mon mari soit dans cet établissement.
Par Patricia S. • Les Jardins de Mireval , Mireval