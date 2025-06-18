Excellent accueil et beaucoup de bienveillance dans cet établissement médicalisé. La structure est neuve, pour autant il y a un très joli jardin vegetalisé et soigné ce qui est bien agréable. Les chambres sont belles et rationnelles. Le restaurant est lui aussi très soigné avec dressage de nappes. La cuisine est excellente et un chef très à l'écoute. Le personnel soignant est tout à fait à la hauteur compétent et bienveillant. Médecin Infirmières, aide soignants et psychologue. La direction fait en sorte que les résidents se sentent bien et a des attentions très appréciables comme un petit panier de chocolats sur chaque table pour Pâques et tant d'autres attentions. Je suis contente que mon mari soit dans cet établissement.

Par Patricia S. • Les Jardins de Mireval , Mireval