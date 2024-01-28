Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Sète
Stagiaire pendant 5 semaines ,une très bonne équipe professionnelle un accueil chaleureux et des résidents bien traités un ehpad très bien manager ,je recommande.
Par Rebecca S. • Residence La Poesie , Sète
Rien à dire! Le personnel est vraiment aux petits soins pour les résidents et ça fait plaisir et surtout sur le côté rassurant en laissant un membre de sa famille!! Les repas sont très corrects Très propre! Je recommande
Par Bicc C. • Residence La Poesie , Sète
Fait mentir la mauvaise réputation des Epahd, bien géré et personnel attentifs et proche des residents
Par Arroka34@gmail.com A. • Residence La Poesie , Sète