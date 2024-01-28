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Maisons de retraite / EHPAD à Sète (34200)

3 établissements trouvés

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Sète

Stagiaire pendant 5 semaines ,une très bonne équipe professionnelle un accueil chaleureux et des résidents bien traités un ehpad très bien manager ,je recommande.

Par Rebecca S. Residence La Poesie , Sète

Rien à dire! Le personnel est vraiment aux petits soins pour les résidents et ça fait plaisir et surtout sur le côté rassurant en laissant un membre de sa famille!! Les repas sont très corrects Très propre! Je recommande

Par Bicc C. Residence La Poesie , Sète

Fait mentir la mauvaise réputation des Epahd, bien géré et personnel attentifs et proche des residents

Par Arroka34@gmail.com A. Residence La Poesie , Sète

Personnel très attentif et serviable

Par Pneus 7. Residence La Poesie , Sète

Merci pour votre devouement

Par Eric D. Residence La Poesie , Sète

Maisons de retraite / EHPAD proche de Sète

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