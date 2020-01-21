Toute la famille remercie le personnel de la Quintessence, direction, administration, soignants, aide-soignants, cuisiniers, personnel de service et accompagnants, pour la qualité de l'attention apportée à notre maman durant tous ces mois et cela malgré ses troubles de mémoire. Nous l'avons sentie en sécurité, entourée et avons toujours eu réponses à nos questions ou demandes après avoir bénéficié d'un accueil bienveillant en urgence en période Covid. Bravo pour le professionnalisme de toutes et tous et pour la disponibilité en toute situation. Votre travail patient et quotidien mérite notre reconnaissance. Le cadre est très agréable et le jardin permet de jolies promenades partagées en toute saison. Nos bien sincères remerciements à toutes et tous.

Par Sylvie M. • La Quintessence , Saint-Mathieu-de-Tréviers