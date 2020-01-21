Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Saint-Mathieu-de-Tréviers
Par le présent message, je tiens à remercier, monsieur Benjamin Fallais, directeur de la Quintessence, d'avoir accepté, et tout mis en œuvre, afin que je puisse être près de maman, cette nuit passée près d'elle, fut l'avant dernière avant son décès, le 03 mai à l'âge de 96 ans, merci également au staff médical, aux secrétaires, à Nathalie super animatrice, merci à tous et toutes ! Patricia.
Par Patricia B. • La Quintessence , Saint-Mathieu-de-Tréviers
Ma mère a passé les 2 dernières années de sa longue vie (99 ans) au sein de La Quintessence. Les équipes ont toujours été dévouées ; on sentait chez tous une grande humanité, une grande tendresse envers les résidents ; il y avait toujours un mot gentil qui aidait les personnes à supporter les maux de l’âge. Je suis sûr que ma mère y a été heureuse, qu’elle y était bien. Merci.
Par Bernard B. • La Quintessence , Saint-Mathieu-de-Tréviers
Toute la famille remercie le personnel de la Quintessence, direction, administration, soignants, aide-soignants, cuisiniers, personnel de service et accompagnants, pour la qualité de l'attention apportée à notre maman durant tous ces mois et cela malgré ses troubles de mémoire. Nous l'avons sentie en sécurité, entourée et avons toujours eu réponses à nos questions ou demandes après avoir bénéficié d'un accueil bienveillant en urgence en période Covid. Bravo pour le professionnalisme de toutes et tous et pour la disponibilité en toute situation. Votre travail patient et quotidien mérite notre reconnaissance. Le cadre est très agréable et le jardin permet de jolies promenades partagées en toute saison. Nos bien sincères remerciements à toutes et tous.
Par Sylvie M. • La Quintessence , Saint-Mathieu-de-Tréviers
Merci infiniment pour votre présence auprès de maman pendant les 3 ans écoulés. Tous les membres des équipes de la "Quintessence" ont été d’un grand réconfort pour moi et surtout pour maman que vous avez accompagnée avec tellement de gentillesse, de bienveillance, de professionnalisme. Elle s’est envolée dans les étoiles avec sérénité. Merci
Par Administration E. • La Quintessence , Saint-Mathieu-de-Tréviers
Je remercie toute l’équipe de la résidence La Quintessence, pour l’accueil (dès le premier jour), les soins, repas, attentions apportés à mon père qui lui ont permis de se sentir sécurisé, entouré, actif dans les activités et sorties. Merci pour leur écoute et accompagnement dans certaines prises de décisions. Nous n’oublierons pas les moments conviviaux partagés avec le personnel et les résidents lors de nos visites et festivités organisées…. comme dans une grande famille.
Par Corinne C. • La Quintessence , Saint-Mathieu-de-Tréviers