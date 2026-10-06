Maisons de retraite et EHPAD à Montpellier

Avec 20 établissements recensés sur le territoire, Montpellier dispose d'une offre dense et variée pour l'accueil des personnes âgées. Préfecture de l'Hérault et septième ville de France, la cité languedocienne marie attractivité climatique, infrastructures médicales de premier plan (CHU, cliniques spécialisées) et tradition d'accueil méditerranéen. Les familles qui cherchent une maison de retraite ou un EHPAD à Montpellier trouvent ici des structures adaptées à tous les profils, du grand établissement public conventionné à la résidence privée haut de gamme nichée dans un parc arboré. Avec un prix médian de 2 880 €/mois et une capacité totale de 205 places dans cette sélection, le choix se fait sur des critères précis liés au projet de vie du futur résident.

Répartition géographique des Maisons de retraite et EHPAD à Montpellier

L'implantation des établissements suit la géographie naturelle de Montpellier, ville construite en cercles concentriques autour de l'Écusson, son centre historique. Plusieurs résidences se regroupent dans les quartiers résidentiels paisibles comme Les Aubes, Les Beaux-Arts, Antigone ou La Pompignane, à deux pas des commerces, des lignes de tramway et des espaces verts comme le parc Méric ou les berges du Lez. D'autres structures ont fait le choix de la périphérie verdoyante, vers Castelnau-le-Lez, Lattes ou Grabels, où le foncier laisse place à de grands jardins et à des bâtiments récents.

La répartition par statut juridique reflète la diversité du paysage médico-social français. On dénombre 14 établissements privés commerciaux, souvent gérés par de grands groupes nationaux comme Korian, Orpea ou Domusvi, qui misent sur le confort hôtelier et un large éventail de services. Les 7 structures privées non lucratives, portées par des associations, des fondations ou des congrégations religieuses, allient rigueur de gestion et projet humaniste affirmé. Enfin, 9 établissements publics, rattachés au CCAS de Montpellier ou au CHU, assurent une accessibilité tarifaire renforcée grâce à l'habilitation à l'aide sociale. Cette diversité aide chaque famille à trouver une formule cohérente avec ses moyens et ses valeurs. Pour élargir vos recherches au-delà de la métropole, consultez l'offre des Maisons de retraite et EHPAD en Hérault.

Combien coûte un Maisons de retraite et EHPAD à Montpellier

Le tarif d'un EHPAD à Montpellier se situe dans une fourchette allant de 1 349 € à 3 360 € par mois, avec un prix médian de 2 880 €/mois. Ces écarts s'expliquent par plusieurs facteurs concrets : statut juridique de l'établissement, niveau de prestation hôtelière, surface du logement, ancienneté du bâtiment, présence d'unités spécialisées Alzheimer ou de pôles d'activités et de soins adaptés (PASA). Un même résident peut donc voir sa facture mensuelle varier du simple au double selon la résidence retenue.

Le tarif affiché correspond généralement à la somme du tarif hébergement (chambre, restauration, blanchisserie, animation) et du tarif dépendance GIR 5-6, base la moins coûteuse. Les résidents classés en GIR 1 à 4 acquittent un supplément dépendance, partiellement pris en charge par l'APA. À Montpellier, les EHPAD publics et associatifs habilités à l'aide sociale affichent souvent les tarifs les plus contenus, autour de 1 800 à 2 200 € mensuels, contre 2 700 à 3 400 € dans les résidences privées commerciales. Pour comprendre la mécanique tarifaire dans son ensemble, consultez notre dossier sur la composition des tarifs en EHPAD.

Bien choisir son établissement à Montpellier

La visite reste l'étape décisive. Au-delà de la plaquette commerciale, observez la propreté des lieux, l'attitude du personnel envers les résidents, l'animation réelle dans les espaces communs en milieu d'après-midi. Posez des questions précises sur le taux d'encadrement soignant de nuit, la présence d'un médecin coordonnateur, la fréquence des visites du psychologue, la possibilité pour les familles de partager les repas. Demandez à consulter le livret d'accueil et le règlement de fonctionnement, documents qui formalisent les engagements de la structure.

Plusieurs critères méritent une attention particulière à Montpellier :

La localisation par rapport à votre domicile et aux transports en commun, pour faciliter les visites régulières

par rapport à votre domicile et aux transports en commun, pour faciliter les visites régulières La présence d'une unité protégée si votre proche présente des troubles cognitifs avancés

si votre proche présente des troubles cognitifs avancés La qualité du projet d'établissement , qui définit les valeurs et l'approche d'accompagnement

, qui définit les valeurs et l'approche d'accompagnement Les avis des familles déjà présentes, recueillis lors d'une visite ou via les enquêtes de satisfaction publiées

Le rapport de la dernière évaluation HAS, accessible auprès de l'ARS Occitanie

Soins et vie quotidienne

Les EHPAD montpelliérains assurent une prise en charge médicale continue, portée par une équipe pluridisciplinaire qui réunit médecin coordonnateur, infirmiers, aides-soignants, kinésithérapeutes, psychologues et ergothérapeutes. La proximité du CHU de Montpellier, l'un des plus grands de France, et de cliniques spécialisées en gériatrie facilite les hospitalisations et les consultations spécialisées. Plusieurs établissements ont signé des conventions avec l'hôpital pour fluidifier les parcours de soins.

La vie quotidienne s'organise autour de rythmes apaisants et d'animations adaptées aux capacités des résidents. Les activités proposées valorisent l'identité méridionale : ateliers cuisine autour des produits du marché des Arceaux, séances de chant occitan, jardinage en bacs adaptés sur les terrasses, sorties au domaine de Méric ou au jardin des plantes, projections de films en version anciens. La qualité de l'animation contribue directement au bien-être psychique et à la lutte contre l'isolement. Notre guide sur les animations en EHPAD détaille les bonnes pratiques observées dans les meilleures résidences.

Hébergement permanent, temporaire ou accueil de jour

Les établissements de Montpellier déclinent plusieurs formules d'hébergement, pensées pour coller aux situations familiales. La formule classique reste l'accueil permanent, avec un logement individuel dédié au résident pour une durée indéterminée. Cette solution convient aux personnes dont la perte d'autonomie ne permet plus le maintien à domicile dans des conditions de sécurité satisfaisantes.

L'hébergement temporaire, d'une durée comprise entre quelques jours et trois mois, répond à des besoins ponctuels : convalescence après une hospitalisation, période de répit pour un aidant familial épuisé, test grandeur nature avant une entrée définitive, absence ponctuelle des proches durant les vacances. Plusieurs résidences montpelliéraines disposent de places dédiées, à réserver de préférence plusieurs semaines à l'avance car la demande est forte, notamment l'été.

L'accueil de jour, enfin, donne la possibilité à une personne vivant à domicile de fréquenter l'établissement une à plusieurs journées par semaine. Cette formule s'adresse particulièrement aux personnes souffrant de troubles de la mémoire : elle stimule les capacités cognitives, rompt l'isolement et apporte un précieux répit aux conjoints aidants. À Montpellier, plusieurs EHPAD proposent ce service, parfois adossé à une plateforme d'accompagnement et de répit financée par l'ARS.

APA, ASH et aides financières à Montpellier

Le coût d'un EHPAD reste un sujet de préoccupation majeur pour les familles. Heureusement, plusieurs dispositifs publics aident à alléger la facture. L'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) en établissement, versée par le Conseil départemental de l'Hérault, prend en charge une partie du tarif dépendance selon le GIR du résident et ses ressources. Le dossier se dépose auprès des services départementaux ou directement via l'établissement.

L'Aide Sociale à l'Hébergement (ASH), également gérée par le Département, intervient lorsque les ressources du résident ne suffisent pas à régler le tarif hébergement. Elle est récupérable sur succession, point qui mérite une discussion familiale claire. Seuls les établissements habilités à l'aide sociale peuvent l'accepter, ce qui réduit le choix mais garantit un reste à charge maîtrisé.

D'autres aides complètent ce socle : l'APL ou l'ALS de la CAF pour les logements conventionnés, les aides des caisses de retraite (CARSAT, AGIRC-ARRCO) sous conditions, la réduction d'impôt de 25 % sur les frais d'hébergement et de dépendance dans la limite de 10 000 € par an et par personne hébergée. Pour faire le point sur l'ensemble des dispositifs, notre dossier complet sur les aides au financement recense les démarches à entreprendre.

Pour comparer en toute tranquillité les 20 établissements de Montpellier et trouver la résidence qui correspond à vos attentes en matière de soins, d'activités et de budget, BookingSeniors centralise les informations vérifiées, les disponibilités en temps réel et les avis des familles. Vous pouvez aussi élargir votre recherche aux communes voisines comme Béziers, Sète, Lunel, Agde ou Lattes pour comparer les offres dans tout l'Hérault.