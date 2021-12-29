Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Caux
Ma tante est a la residence Sainte Clothilde depuis maintenant 2 ans. Le personnel est très sympathique, compétent et à l'ecoute.
Par Dominique • Résidence Sainte Clotilde , Caux
Je tiens à féliciter toutes l’équipe de Sainte Clothilde ! Un accueil et une gentillesse ! Ma grand mère est ravie ! Une journée famille au top avec en prime un concert !
Par Sébastien C. • Résidence Sainte Clotilde , Caux
En transit 11 mois entre 2 établissements, les problèmes de santé de mon frère ont été pris en compte -enfin- dans leur globalité et très professionnellement. Je vous en suis très reconnaissante - dBoix
Par Douce B. • Résidence Sainte Clotilde , Caux
Je recommande sans hésitation la résidence ste CLOTILDE de Caux. Ma mère y a été dorlottée pendant près de 6 mois. Le personnel, soignant et administratif y est très compétent et bienveillant, très disponible et à l'écoute. Prix justifié. Merci à eux.
Par Marie H. • Résidence Sainte Clotilde , Caux
Mamie pourra dire que ces derniers jours dans notre monde ce sont bien passés, et avec une sacrée vue ! Les vignes sont un plus. Personnel attentionné, direction à l'écoute et prévenante. Prix justifié.
Par Jonathan B. • Résidence Sainte Clotilde , Caux