BookingSeniors Logo
Quel type ?Sélectionner

Maisons de retraite / EHPAD à Caux (34720)

1 établissement trouvé

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Caux

Ma tante est a la residence Sainte Clothilde depuis maintenant 2 ans. Le personnel est très sympathique, compétent et à l'ecoute.

Par Dominique Résidence Sainte Clotilde , Caux

Je tiens à féliciter toutes l’équipe de Sainte Clothilde ! Un accueil et une gentillesse ! Ma grand mère est ravie ! Une journée famille au top avec en prime un concert !

Par Sébastien C. Résidence Sainte Clotilde , Caux

En transit 11 mois entre 2 établissements, les problèmes de santé de mon frère ont été pris en compte -enfin- dans leur globalité et très professionnellement. Je vous en suis très reconnaissante - dBoix

Par Douce B. Résidence Sainte Clotilde , Caux

Je recommande sans hésitation la résidence ste CLOTILDE de Caux. Ma mère y a été dorlottée pendant près de 6 mois. Le personnel, soignant et administratif y est très compétent et bienveillant, très disponible et à l'écoute. Prix justifié. Merci à eux.

Par Marie H. Résidence Sainte Clotilde , Caux

Mamie pourra dire que ces derniers jours dans notre monde ce sont bien passés, et avec une sacrée vue ! Les vignes sont un plus. Personnel attentionné, direction à l'écoute et prévenante. Prix justifié.

Par Jonathan B. Résidence Sainte Clotilde , Caux

Maisons de retraite / EHPAD proche de Caux

Départements proche de l'Hérault