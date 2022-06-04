Mon papa est rentré en hébergement temporaire, il vient de rentrer à son domicile, et je tenais à dire que la maison ensoleillée a été une expérience riche en humanité, bienveillance, et professionnalisme. C'est une grande famille avec un cadre sécurisée, chaleureux, et peu importe l'heure à laquelle nous nous sommes rendus là-bas mon papa était propre, sa chambre sentait bon et tout le personnel était vraiment adorable avec lui et avec nous. Les repas de qualité ont su être apprécié par mon papa qui a repris du poil de la bête. La communication entre les services et les équipes à l'air vraiment très bonne ce qui fait l ambiance de l animation, aux toilettes, comme aux soins et autres repas... Merci vraiment de tout coeur à tout le monde et merci tout spécialement à Noémie du 1er étage, qui je l'ai vu était très impliquée, elle m a beaucoup touchée quand nous sommes partis.

Par Elodie P. • Résidence la Maison Ensoleillée , Abeilhan