Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Abeilhan
Mon papa y va la journée et il est ravi Personnel au top, qui s'occupe bien des résidents et une mention spéciale à Stéphane de l'accueil De nombreuses animations y sont données ,très variées. Merci beaucoup à toute l'équipe
Par Marie J. • Résidence la Maison Ensoleillée , Abeilhan
La Maison Ensoleillée porte bien son nom. Dès l’accueil on est attendu avec le sourire et toujours un mot agréable, l’équipe de Direction est disponible et à l’écoute des familles, quant au Personnel soignant, le professionnalisme est présent et toujours avec amabilité . Tout le Personnel de l’Ehpad est à la hauteur des attentes des familles. Ma mère, ma belle mère y ont été résidentes et maintenant mon mari a été admis il y a 1 an, et j’ai toute confiance dans cet Établissement .
Par Annie B. • Résidence la Maison Ensoleillée , Abeilhan
Mon papa est rentré en hébergement temporaire, il vient de rentrer à son domicile, et je tenais à dire que la maison ensoleillée a été une expérience riche en humanité, bienveillance, et professionnalisme. C'est une grande famille avec un cadre sécurisée, chaleureux, et peu importe l'heure à laquelle nous nous sommes rendus là-bas mon papa était propre, sa chambre sentait bon et tout le personnel était vraiment adorable avec lui et avec nous. Les repas de qualité ont su être apprécié par mon papa qui a repris du poil de la bête. La communication entre les services et les équipes à l'air vraiment très bonne ce qui fait l ambiance de l animation, aux toilettes, comme aux soins et autres repas... Merci vraiment de tout coeur à tout le monde et merci tout spécialement à Noémie du 1er étage, qui je l'ai vu était très impliquée, elle m a beaucoup touchée quand nous sommes partis.
Par Elodie P. • Résidence la Maison Ensoleillée , Abeilhan
Ma maman est rentrée à l'unité de vie protégée de la maison ensoleillée il y a environ un mois. Cette rentrée avait été préparée avec compétence et gentillesse de la part de toute l'équipe et notamment, une empathie remarquable de la Directrice, une efficacité avérée de son adjointe, de sa secrétaire et du chef infirmier. La vie quotidienne y est sereine grâce à l'implication des personnes vivant au quotidien avec nos anciens. Nous sommes très souvent sur place et pouvons en attester. Merci à tous.
Par Anne Z. • Résidence la Maison Ensoleillée , Abeilhan
Mon papa vient de nous quitter après plus de 15 mois dans cet établissement. Malgré la route que nous devions faire chaque semaine pour lui rendre visite (45mn), nous n'avons pas cherché un établissement plus proche car il était très bien là bas, serein jusqu'à ses derniers instants. Le personnel (ASH et aides soignantes), le personnel médical ( infirmieres, CAD et médecin) , l'animatrice et le personnel administratif (assistantes et directrice) , ont tous été, avec lui et nous, très gentils, compétents, disponibles et bienveillants jusqu'à ce qu'il nous quitte paisiblement. Merci à tous de la part de la famille Houdu.
Par Nathalie H. • Résidence la Maison Ensoleillée , Abeilhan