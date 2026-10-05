Les Portes de Nimes à Poulx (30)
5.0 (6)
Maison de retraite / EHPAD à Poulx (30)
145 rue des Saladelles, 30320 Poulx
Les points forts de l'établissement
Habilité APA, ASH et aides au logement Cadre calme à Poulx près de Nimes Gestion par le groupe Residalya (DomusVi)
À propos de l'établissement
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Les Portes de Nimes
Questions fréquentes
Où se situe exactement la résidence Les Portes de Nimes ?
La résidence se trouve au 145 rue des Saladelles, à Poulx (30320), dans le Gard. Elle est implantée à quelques minutes de Nimes, ce qui facilite les visites des familles des communes environnantes.
Quelles aides financières sont possibles dans cet établissement ?
L'établissement est habilité à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et à l'APL / ALS (aides au logement). Ces dispositifs peuvent réduire le reste à charge selon la situation de votre proche.
Comment contacter la résidence pour organiser une visite ?
Vous pouvez joindre la résidence par téléphone au 04 66 75 02 02 ou par email à dir-nimes-poulx@domusvi.com. L'équipe pourra vous renseigner et convenir d'un rendez-vous pour découvrir les lieux.
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