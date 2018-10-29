Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Parignargues
Bel établissement , propreté, sympathie du personnel, et le respect des personnes âgées c'est ce que j'ai pu remarqué lors de mes visites. "un hôtel à Monaco" ce sont les termes de ma petite maman qui y a séjourné.je le recommande vivement.
Par Ch C. • Résidence Chateau Notre Dame , Parignargues
j'ai pu avec ma belle mère qui état dans cette structure, appréciée cette maison de retraite, professionnalisme, propreté, amabilité que de très bons superlatifs............Je conseille et je souhaite a toutes personnes agées de pouvoir entrer a Parignargues
Par Daniele T. • Résidence Chateau Notre Dame , Parignargues