La résidence Les Cinq Sens propose-t-elle des aides financières ? Oui, l'établissement est habilité à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et à l'APL / ALS. Ces dispositifs permettent aux résidents éligibles de réduire leur reste à charge. Le montant dépend de la situation personnelle et du niveau d'autonomie de chacun.

Où se situe exactement l'établissement ? La résidence se trouve à Garons, dans le Gard (30128), à proximité de Nîmes. Sa localisation facilite les visites des familles depuis les communes voisines. L'adresse précise est Carrière Dis Amourous, et l'équipe est joignable au 04 66 76 08 04.