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Les Cinq Sens à Garons (30)

4.9 (13)
Maison de retraite / EHPAD à Garons (30)
Carrière Dis Amourous, 30128 Garons

Les points forts de l'établissement

Habilité APA, ASH et APL/ALS Cadre paisible à proximité de Nîmes Géré par le groupe DomusVi

À propos de l'établissement

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Les Cinq Sens

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Questions fréquentes

La résidence Les Cinq Sens propose-t-elle des aides financières ?
Oui, l'établissement est habilité à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et à l'APL / ALS. Ces dispositifs permettent aux résidents éligibles de réduire leur reste à charge. Le montant dépend de la situation personnelle et du niveau d'autonomie de chacun.
Où se situe exactement l'établissement ?
La résidence se trouve à Garons, dans le Gard (30128), à proximité de Nîmes. Sa localisation facilite les visites des familles depuis les communes voisines. L'adresse précise est Carrière Dis Amourous, et l'équipe est joignable au 04 66 76 08 04.
Peut-on rendre visite à un proche et participer aux animations ?
Oui, les familles sont les bienvenues et peuvent partager les moments d'animation organisés au sein de la résidence. Ces activités favorisent le maintien du lien social et le bien-être des résidents. Il est conseillé de contacter l'établissement pour connaître les horaires de visite.

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