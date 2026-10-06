Les Jardins d'Automne à Nogent-le-Phaye (28)
4.9 (24)
Maison de retraite / EHPAD à Nogent-le-Phaye (28)
24 rue de La Boissière, 28630 Nogent-le-Phaye
Les points forts de l'établissement
Habilité APA, ASH et APL/ALS Cadre rural calme proche de Chartres Groupe DomusVi, opérateur national reconnu
À propos de l'établissement
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Les Jardins d'Automne
Questions fréquentes
Quelles aides financières sont acceptées aux Jardins d'Automne ?
La résidence est habilitée à l'APA pour couvrir les frais liés à la dépendance, à l'ASH pour les personnes aux revenus modestes, et à l'APL/ALS pour le volet hébergement. Un dossier est constitué avec la famille au moment de l'admission pour activer les droits applicables.
Où se situe la résidence par rapport à Chartres ?
Les Jardins d'Automne se trouve à Nogent-le-Phaye, à environ 8 km à l'est de Chartres. L'accès se fait par la D935 en une quinzaine de minutes en voiture, ce qui facilite les visites depuis l'agglomération chartraine.
Quel groupe gère l'établissement ?
La résidence est exploitée par DomusVi, l'un des principaux groupes français spécialisés dans l'accueil des personnes âgées. Le groupe applique ses standards de qualité en matière de soins, d'animation et de restauration sur l'ensemble de ses établissements.
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Les Jardins d'Automne
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