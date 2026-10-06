Quelles aides financières sont acceptées aux Jardins d'Automne ? La résidence est habilitée à l'APA pour couvrir les frais liés à la dépendance, à l'ASH pour les personnes aux revenus modestes, et à l'APL/ALS pour le volet hébergement. Un dossier est constitué avec la famille au moment de l'admission pour activer les droits applicables.

Où se situe la résidence par rapport à Chartres ? Les Jardins d'Automne se trouve à Nogent-le-Phaye, à environ 8 km à l'est de Chartres. L'accès se fait par la D935 en une quinzaine de minutes en voiture, ce qui facilite les visites depuis l'agglomération chartraine.