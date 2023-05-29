Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Nogent-le-Phaye
Un établissement chaleureux où les résidents sont bien encadrés et écoutés. Le personnel est attentif, professionnel et toujours disponible pour répondre aux besoins des résidents et de leurs familles. Les activités proposées sont variées et stimulantes, contribuant au bien-être des personnes âgées. Les locaux sont propres et agréables, avec une atmosphère conviviale. Je recommande cet EHPAD pour la qualité de son accompagnement et l’attention portée à chaque résident
Par Suzie T. • Les Jardins d'Automne , Nogent-le-Phaye
Résidence ou il fait bon vivre. Une équipe dynamique, toujours souriante et attentionnée avec ses résidents. Je recommande pour votre famille.
Par Maxime D. • Les Jardins d'Automne , Nogent-le-Phaye
Après le séjour temporaire effectué par ma mère au mois d’Avril, je ne peux que recommander vivement cette résidence. Le personnel est attentif, bienveillant et chaleureux. Les équipes sont à l’écoute des résidents et des familles. Le cadre verdoyant et les nombreux animaux sont une source supplémentaire de bien-être. C’est avec confiance et sérénité que l’on peut envisager de s’installer aux Jardins d’automne !
Par Laurence S. • Les Jardins d'Automne , Nogent-le-Phaye
Ayant ma maman placée dans cette maison, je la recommande chaudement. Le personnel y est attentionné et est à l'écoute de ses pensionnaires.
Par Sylvie B. • Les Jardins d'Automne , Nogent-le-Phaye
Je remercie Mme COGNON et toute l'équipe de cet établissement pour tout ce qu'ils ont fait pour moi et ma maman depuis bientôt 4 ans. Aucun problème de prise en charge, il y a toujours quelqu'un à votre écoute et c'est très rassurant pour les aidants. Je recommande cet établissement.
Par Stéphanie T. • Les Jardins d'Automne , Nogent-le-Phaye