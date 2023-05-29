Un établissement chaleureux où les résidents sont bien encadrés et écoutés. Le personnel est attentif, professionnel et toujours disponible pour répondre aux besoins des résidents et de leurs familles. Les activités proposées sont variées et stimulantes, contribuant au bien-être des personnes âgées. Les locaux sont propres et agréables, avec une atmosphère conviviale. Je recommande cet EHPAD pour la qualité de son accompagnement et l’attention portée à chaque résident

Par Suzie T. • Les Jardins d'Automne , Nogent-le-Phaye