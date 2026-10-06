Quelles aides financières sont acceptées à la Résidence Les Jardins De Chartres ? L'établissement est habilité à recevoir trois aides principales : l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et l'APL/ALS (Aide au logement). Cette triple habilitation facilite l'accès à la résidence pour de nombreuses familles selon leur situation.

Y a-t-il une présence médicale la nuit ? Une équipe de nuit interne est présente pour assurer la sécurité et le confort des résidents. En revanche, il n'y a pas d'infirmière dédiée présente la nuit dans l'établissement. Le médecin coordonnateur et l'infirmière cadre interviennent en journée pour le suivi médical.