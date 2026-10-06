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Résidence Les Jardins De Chartres à Chartres (28)

Maison de retraite / EHPAD à Chartres (28)
1 PLACE DROUAISE, 28000 Chartres

Les points forts de l'établissement

Emplacement en centre-ville de Chartres Équipe médicale et paramédicale entièrement interne Habilité APA, ASH et APL/ALS

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Résidence Les Jardins De Chartres

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Questions fréquentes

Quelles aides financières sont acceptées à la Résidence Les Jardins De Chartres ?
L'établissement est habilité à recevoir trois aides principales : l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et l'APL/ALS (Aide au logement). Cette triple habilitation facilite l'accès à la résidence pour de nombreuses familles selon leur situation.
Y a-t-il une présence médicale la nuit ?
Une équipe de nuit interne est présente pour assurer la sécurité et le confort des résidents. En revanche, il n'y a pas d'infirmière dédiée présente la nuit dans l'établissement. Le médecin coordonnateur et l'infirmière cadre interviennent en journée pour le suivi médical.
Quels professionnels paramédicaux interviennent dans la résidence ?
L'établissement dispose en interne d'un médecin coordonnateur, d'une infirmière cadre, d'aides-soignants, d'un psychologue, d'un ergothérapeute et d'un psychomotricien. Cette équipe pluridisciplinaire permet un accompagnement global, tant sur le plan médical que sur celui du maintien de l'autonomie et du bien-être psychologique.

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