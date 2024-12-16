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Maisons de retraite / EHPAD à Vernouillet (28500)

2 établissements trouvés

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Vernouillet

Ma grand-mère a été accueillie dans cet EHPAD en 2017, et même si les débuts ont été difficiles à cause de ses nombreux refus d’horaires, de soins et de tous ces protocoles qu’un EHPAD peut demander, l’ensemble du personnel a su faire preuve de patience et de compréhension. Les équipes de restauration, de ménage, les aides-soignants, infirmiers, médecin, les agents d'accueil ainsi que la direction ont su s’adapter à son caractère et l’accompagner avec douceur et humanité tout au long de ces années. Merci à tous pour votre dévouement, votre bienveillance et votre chaleur humaine qui ont permis à ma grand-mère d’y séjourner jusqu’à la fin, dans les meilleures conditions possibles.

Par Maya M. Les Jardins d'Automne , Vernouillet

personnel très gentil avec les résidents

Par Véronique Z. Les Jardins d'Automne , Vernouillet

Maison de retraite à recommander sans modération. Tout le personnel est génial et aux petits soins pour les résidents, depuis la directrice, tout le personnel soignant sans oublier le docteur Rossion. Notre maman y a vécu près d'un an et sa fin de vie fut paisible. Merci à toutes et tous.

Par Paola J. Les Jardins d'Automne , Vernouillet

Très bonne note Pour cette résidence une équipe au top dans tous les couloirs gentillesse, et attention un personnel professionnel un cadre de vie magnifique sans hésitation 20sur20

Par Pascal M. Les Jardins d'Automne , Vernouillet

Dommage pour ma maman j aurait tant aimé un accueil chaleureux et une superbe confiance une dernière demeure tranquillisé merci à vous et long parcours

Par Corinne H. Les Jardins d'Automne , Vernouillet

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