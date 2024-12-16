Ma grand-mère a été accueillie dans cet EHPAD en 2017, et même si les débuts ont été difficiles à cause de ses nombreux refus d’horaires, de soins et de tous ces protocoles qu’un EHPAD peut demander, l’ensemble du personnel a su faire preuve de patience et de compréhension. Les équipes de restauration, de ménage, les aides-soignants, infirmiers, médecin, les agents d'accueil ainsi que la direction ont su s’adapter à son caractère et l’accompagner avec douceur et humanité tout au long de ces années. Merci à tous pour votre dévouement, votre bienveillance et votre chaleur humaine qui ont permis à ma grand-mère d’y séjourner jusqu’à la fin, dans les meilleures conditions possibles.

Par Maya M. • Les Jardins d'Automne , Vernouillet