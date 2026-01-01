Maisons de retraite / EHPAD à Chartres (28000)
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Résidence Les Jardins De Chartres
Chartres (28000)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 198 € par mois
Résidence Dolc'Epars
Chartres (28000)
Maison de retraite / EHPAD
Korian Villa Evora
Chartres (28000)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 850 € par mois
Maison De Retraite Marcel Gaujard
Chartres (28000)
Maison de retraite / EHPAD
Residence Du Val De L'Eure
Chartres (28000)
Maison de retraite / EHPAD
Résidence Le Parc Saint-Charles
Chartres (28000)
Maison de retraite / EHPAD
Maison D'Accueil Notre Dame De Joie
Chartres (28000)
Maison de retraite / EHPAD
Résidence de l'Hôtel-Dieu et Résidence Philippe Desportes
Chartres (28000)
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