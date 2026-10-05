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Les Jardins d'Automne à Vernouillet (28)

5.0 (25)
Maison de retraite / EHPAD à Vernouillet (28)
47 rue George Sand, 28500 Vernouillet

Les points forts de l'établissement

Habilité ASH, APA et APL pour aides financières Grand parc boisé dans quartier résidentiel calme PASA de 14 places pour troubles cognitifs

À propos de l'établissement

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Les Jardins d'Automne

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Questions fréquentes

L'établissement peut-il accueillir mon parent atteint de troubles cognitifs ?
Oui, Les Jardins d'Automne disposent d'un Pôle d'Activités et de Soins Adaptés (PASA) de 14 places. Ce service accueille en journée les résidents présentant des troubles modérés du comportement et leur propose des activités thérapeutiques adaptées.
Quelles aides financières sont acceptées ?
L'établissement est habilité à l'aide sociale à l'hébergement (ASH), à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ainsi qu'aux aides au logement (APL/ALS). Ces dispositifs permettent de réduire le reste à charge selon la situation du résident.
Un séjour temporaire est-il possible ?
Oui, la résidence propose des séjours permanents et des courts séjours. Cette formule peut convenir pour une convalescence, un répit des aidants familiaux ou une période de transition avant une entrée définitive.

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